消息滿天飛！外媒指多國傳播疫情不實資訊 中國最嚴重
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-16 06:50:48
新冠肺炎疫情爆發迄今已超過一年，關於病毒的來源眾說紛紜，期間美國川普政府更與北京互相上演甩鍋大戰。有外媒近日公布調查報告，指出過去一年有不少國家都成為疫情不實消息的「超級傳播者」（super spreader），而中國則是這些不實消息的最大來源國。
根據《美聯社》15日發布的，與美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）數位取證研究實驗室共同完成的聯合調查報告，在分析了數百萬條社群媒體上的貼文後，發現包含中國、俄羅斯、美國和伊朗等國在內，都曾運用他們的聲量，極力主導有關疫情源頭的論述並放大政治性的陰謀論，如美國民調機構「皮優研究中心」（Pew Research Center）就發現，有1/3的美國人相信，新冠病毒是在實驗室製造。然而，調查報告也指出，雖然俄羅斯被認為是主要的假消息大國，但在有關新冠肺炎的事上，中國則取代了俄羅斯，持續散播各種有關病毒起源的陰謀論。關於北京的大外宣行動，《美聯社》還整理了幾個重點，包含：1.自從2019年中至今，中國外交官員及局處在臉書及推特上加倍設立帳號，運用多種語言，在各平台上建立並強化新冠肺炎不實消息的傳播。2.去年3月，中國外交部發言人趙立堅在推特上指控「美軍製造病毒還帶進武漢」的推文，最終被以至少54種語言，引用超過9.9萬次，涉及上億名網友，而且中國官媒還報導並附和了趙立堅的說法。3.中國模仿俄國的假消息戰略和架構，利用俄國在西方既有的宣傳管道，植入、散播有關疫情的陰謀論，中俄還和伊朗聯手強化宣傳，試圖加深謠言的可信度。4.2020上半年，推特上有數百萬則新冠肺炎的互動推文，皆與涉及中國、俄羅斯及伊朗政府，共829個帳號有關，中國官媒和外交部的帳號轉發最多。最後，該篇報導也指出，雖然有不少疫情不實資訊的跡象都指向北京，但中國外交部回應外界有關新冠肺炎的指控時，一概都予以否認，甚至反控境外勢力試圖把疫情政治化，並多次重申各方應堅定拒絕散播假消息，好使真相得以澄清。
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