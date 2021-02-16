嚇阻示威？緬甸軍方修法 妨礙武裝部隊執勤最高可關20年
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-16 07:22:57
緬甸軍方於月初發動政變後，緬甸局勢持續緊張，抗議軍政府奪權的示威潮一波接一波，甚至擴散至海外。繼14日派出裝甲車進駐多個大城市後，緬甸軍方又在網站發表聲明表示，妨礙武裝部隊值勤者，最高可被判囚20年，警告意味濃厚。
綜合《BBC》等外媒報導，最近幾日，緬甸每天都有成千上萬的人參加抗議活動，要求釋放包含國務資政翁山蘇姬在內的民選官員，恢復該國的民主。面對民情激憤，緬甸軍方15日頒布了一系列刑法修改命令，內容聲稱針對煽動仇恨或輕蔑的人，將處以長期徒刑和罰款等。其中阻撓武裝部隊執勤，最高刑罰是可監禁20年；至於以文字或言語、手勢、其他明顯象徵，煽動對領袖的仇恨或蔑視，公然激起恐慌或動亂等，亦可判囚3至7年。緬甸國防軍總司令敏昂來同日亦警告，將對損害國家、暴力叛國的人採取有效行動。外媒分析，除了要求媒體不應將此次事件描述為政變以外，緬甸軍方增加士兵人數，恐怕也意味著對反抗者的潛在鎮壓跡象，在許多重要城市和戰略地點，士兵都取代了警察，進駐街頭。目前緬甸許多城市已實施宵禁，聯外網絡也多被切斷，緬甸最大通訊網絡供應商挪威電信（Telenor）已宣布，為了員工的安全著想，將停止公布軍政府的強制斷網命令。