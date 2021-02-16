防疫工作出包！日媒爆東京曾漏報838起新冠確診
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-16 08:00:11
新冠肺炎疫情全球延燒，雖然隨著疫苗施打範圍及人數提升，部分國家已略有趨緩，但由於有變種病毒等不穩定因子，防疫工作仍輕忽不得。有日媒15日報導，東京曾在去年11月中旬至今年1月底，漏報838起確診，儘管不確定對日本整體疫情的影響，仍是當局對其防疫、抗疫完善度的一次檢視。
根據日本《共同社》報導，東京都政府15日發佈消息稱，多個保健所(從事收集病例數據的衛生機構)在去年11月18日至今年1月31日期間，總計漏報838名新冠病毒感染者；其中以1月7日的漏報人數最多，達73人，所以當天都內的確診人數應由原本的2447人增至2520人。據了解，保健所中，以東京都葛飾區保健所漏報病例數最多，達390例；豐島區池袋保健所(228例)和澀谷區保健所(96例)的漏報數則緊隨其後。東京都政府研判，可能是因該段時間的感染人數激增，導致保健所業務量大幅增加，才會出現數據被遺漏的情況。將漏報的838例也算入後，截至15日為止，東京都累計確診病例為107609例、死亡人數為1137例。報導也提到，近日東京都內感染人數有在持續減少，不過因老年人重症的比例增加，故對疫情仍不能掉以輕心。
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