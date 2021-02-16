把握最後好天氣！開工冷氣團報到 氣溫下探11度
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-16 08:20:27｜2021-02-16 08:33:47
今（16）日是大年初五，上半天天氣和昨天類似，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨，西半部地區為多雲到晴，下午起華南雲系東移，水氣增多，北部地區陸續會有降雨出現，入夜後中部地區也會有零星降雨。溫度方面則變化不大，各地低溫約16至18度，高溫在東半部地區約22、23度，西半部地區可達24至27度，中南部日夜溫差較大，請大家視溫度變化適時調整穿著。
中央氣象局表示，今天下半天起，北部、東北部會開始轉有雨，中南部則維持多雲到晴，因此民眾若要把握年假尾聲出遊，今天是最後機會，氣象局原預估17日起會有另一波東北季風增強，昨日更新的「1週天氣預報概況」，提升為大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，白天高溫將降至16到18度；中南部較不受影響，但早晚仍涼。氣象局預估，這波冷氣團將持續影響到21日，但呈現前濕後乾。17日北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，18日起各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。而初六上班第一天，強冷空氣將南下，北部氣溫下降且轉為有雨的天氣，氣象專家彭啟明表示，這波冷空氣的強度算是過去2至3周以來最強的一波，最冷的時間會落在18日至19日清晨，北部的低溫大約在10至12度，中部11至13度，南部、花東13至15度，各地都會冷得「有感」。氣象局表示，隨著這波東北季風減緩，水氣減少後，到今日之前天氣還算穩定。直到開工日當天東北季風再度轉強，北東降雨增多且轉冷，北部及東半部地區有降雨機會，天氣呈現「晴時飄雨」情況，雖然陽光會露臉，但仍有不定時會有降雨出現，越晚雲量及降雨增加越明顯，轉為陰雨綿綿。