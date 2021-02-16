太冷了！供電網難負荷、儲備電力耗盡 美多州輪流停電
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-16 08:41:49
美國多地近日迎來酷寒天候，陸續降下暴風雪和大雨，由於天氣太冷、用電需求大增，導致供電網不堪負荷，迫使負責供應中西部多州電力的西南電力公司（Southwest Power Pool, 簡稱SPP）宣布，進入能源緊急狀態，從15日起輪流停電。
綜合美國媒體報導，SPP在已過週日宣布了第3級能源緊急警報，這意味著儲備電力已經低於所要求的最低限額，由於儲備電力耗盡，SPP已指示其成員，在必要時對區域內14個州實施有限度的服務。SPP的執行副總裁尼克爾(Lanny Nickell)表示，中斷服務是不得已的手段，只有在必要時才會實施，以確保區域電網的持續性與可靠性。同時也呼籲客戶，務必配合電力公司的指引，盡量限制自身用電，並為可能的停電做好準備。根據德州電網運營商網站數據顯示，當地已有至少300萬人受到停電影響，大風雪也阻礙了當地交通，多條公路因結冰而被迫關閉，美國總統拜登(Joe Biden)14日已頒布緊急狀態令，批准德州254個縣進入緊急狀態，並指示聯邦緊急事務管理署全力救災。