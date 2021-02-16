NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

太冷了！供電網難負荷、儲備電力耗盡　美多州輪流停電

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-16 08:41:49

▲由於酷寒天候接連來襲，負責美國中西部多州電力供應的公司，以儲備電力不足、供電網難以負荷為由，祭出輪流停電措施。圖為近日德州。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於酷寒天候接連來襲，負責美國中西部多州電力供應的公司，以儲備電力不足、供電網難以負荷為由，祭出輪流停電措施。圖為近日德州。（圖／美聯社／達志影像）
美國多地近日迎來酷寒天候，陸續降下暴風雪和大雨，由於天氣太冷、用電需求大增，導致供電網不堪負荷，迫使負責供應中西部多州電力的西南電力公司（Southwest Power Pool, 簡稱SPP）宣布，進入能源緊急狀態，從15日起輪流停電。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合美國媒體報導，SPP在已過週日宣布了第3級能源緊急警報，這意味著儲備電力已經低於所要求的最低限額，由於儲備電力耗盡，SPP已指示其成員，在必要時對區域內14個州實施有限度的服務。
SPP的執行副總裁尼克爾(Lanny Nickell)表示，中斷服務是不得已的手段，只有在必要時才會實施，以確保區域電網的持續性與可靠性。同時也呼籲客戶，務必配合電力公司的指引，盡量限制自身用電，並為可能的停電做好準備。
根據德州電網運營商網站數據顯示，當地已有至少300萬人受到停電影響，大風雪也阻礙了當地交通，多條公路因結冰而被迫關閉，美國總統拜登(Joe Biden)14日已頒布緊急狀態令，批准德州254個縣進入緊急狀態，並指示聯邦緊急事務管理署全力救災。
關鍵字

NOW民調中心

您覺得過年添喜氣必做什麼事？

您覺得過年添喜氣必做什麼事？

繼續作答
2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
53.33%46.67%
2021-02-15-2021-02-21

雖然清「捷」案未過關，但您覺得「刪Q」計畫會成功嗎？

不會
68.53%31.47%
2021-02-09-2021-02-15
即時
推薦閱讀