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NBA／騎士準備進行交易　將暫時冷藏陣中籃板王Drummond

記者黃建霖/綜合報導

2021-02-16 09:17:56｜2021-02-16 09:26:26

Andre Drummond。〔圖／美聯社／達志影像〕
▲Andre Drummond。〔圖／美聯社／達志影像〕
隨著明星賽將近，NBA球員市場也開始跟著熱鬧起來，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，克里夫蘭騎士有意交易掉陣中明星中鋒Andre Drummond，他們現在已經暫時將其冷藏，擺上貨價。
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過去為底特律活塞效力的期間，Drummond就已經成為聯盟赫赫有名的「籃板魔人」了，但糟糕的進攻和不穩定的防守一直是他的罩門，是聯盟中數據大於實力的典型。
上一季被交易到騎士，Drummond本季為球隊出賽25賽，場均可以攻下17.5分、13.5籃板、1.2阻攻，然而球隊中鋒位置人手爆炸，在之前的交易中又得到年輕長人Jarret Allen，也讓前者在球隊中的定位略嫌尷尬。
根據《ESPN》報導，騎士希望能在3月25日前送走Drummond，雙方已達成一致，在他被交易之前，將不會再代表騎士出戰。
Drummond本人想去一支有競爭力的球隊，然而這些球隊似乎不太希望花太多籌碼來配平他的合約，目前還沒有人和騎士進行過嚴肅的交易討論。但是如果騎士願意將其合約買斷，獨行俠和籃網會願意將其簽下。
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