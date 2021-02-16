美眾議長裴洛西表示 照911設獨立委員會調查川粉闖國會
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天說，將比照911事件後的做法，設立來自外部、獨立的委員會，審視與共和黨籍前總統川普的支持者於1月6日攻擊國會一事相關的「事實與起因」。
裴洛西（Nancy Pelosi）在寫給議員的信中說，這個負責調查的委員會，將以2001年9月11日紐約和國防部五角大廈遭攻擊的911事件後成立的委員會為範本。她表示，這個調查委員會也將研究「國會警察和其他聯邦、州、地方執法人員準備及因應的相關事實與成因。」裴洛西已責成退役美軍中將歐諾瑞（RusselHonore）評估，歷經攻擊事件後，國會在維安上有何相關需求。裴洛西表示，根據歐諾瑞的暫時評估結果，國會必須額外撥出資金「以保障國會及其成員的安全」。她補充道：「從他（指歐諾瑞）的發現和（針對川普的）彈劾調查可以明確知道，我們得找出真相，以釐清這是怎麼發生的。」川普的支持群眾於1月6日闖進國會大廈，試圖阻止國會認證民主黨籍的拜登當選總統，這起攻擊事件導致5人喪生。事發逾1個月後，國會周遭仍架設帶有尖銳鐵絲網的8呎（約2.4公尺）高圍籬，並有超過5000名國民兵守衛。這批部隊預計駐守到3月中旬。國會警察局代理局長皮特曼（Yogananda Pittman）上月敦促議員增設永久性柵欄及後備維安，並指出，2006年一項維安評估就曾建議在國會周遭設置永久性圍欄。但許多議員和華盛頓特區市長鮑賽（MurielBowser）呼籲國會領袖，不要採取永久性圍籬或常駐軍用維安措施。在這起對國會的流血攻擊中，超過200人被控犯下聯邦罪行，這讓川普因涉嫌煽動叛亂而面臨彈劾審判。聯邦參議院13日就彈劾案表決，雖有7名共和黨人倒戈，投票認定川普有罪，但結果為57票有罪、43票無罪，未跨過定罪所需的2/3多數門檻。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1100216