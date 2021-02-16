全台最美都會綠廊　絕不能錯過台中草悟道

台中草悟道綠藝盎然都會園道，全長 3.6公里，集結了文化、休閒、時尚、自然等元素，串聯國立自然科學博物館、市民廣場、草悟廣場、審計新村、綠光計畫范特喜文創聚落、國立臺灣美術館等休閒遊憩景點，沿路巷弄裡還有各種異國美食、雜貨、甜點等近百家獨具個人風格小店。是市民悠然漫步及大小活動舉辦的核心區域，近年來成為台中最吸睛的魅力據點，無數旅客已來體驗朝聖，還沒來過的民眾，快點出發吧。

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中市府觀光旅遊局長林筱淇建議，旅客可以騎乘公共自行車iBike到草悟道，不僅能運動健身，還可以解決停車問題。首先騎至國立臺灣美術館，館內藝文收藏豐富，還有許多當期特展，如「喜牛迎春、牛年年畫特展」透過版印年畫應景裝飾，讓遊客們能感受到迎春喜慶，也為春節增添圓滿歡樂的氣氛。

欣賞完展覽後，穿越民生路，走進「審計368新創聚落」，區內保留原始的老屋與木造階梯傳統樣貌，散發著當時簡單、純樸的時代氛圍，散落其中的彩繪與裝置藝術，則展現了創作者的靈感巧思。這裡不只是個富有歷史意義的建築，更是年輕人匯聚能量、努力實踐自我的夢想基地。每到下午，各類文創生活藝術，實用、好吃、有趣的攤位聚集，讓您從白晝到薄暮、平日到假日都可以透過市集感受藝文工作者的創意，來到這裡也別忘了給在此打拚的青年朋友們一點鼓勵。

再沿著中興街往前，另一個新舊並存的文創基地「范特喜文創聚落」，等著您到訪。范特喜的老巷弄與一旁林立的高樓大廈，是新舊與鬧靜的對映，老房老巷在此顯得遺世獨立。這裡原是毫無生氣的廢墟，經過一群充滿理想的文創人士努力，陶藝教室、獨立書店、甜點店、咖啡館等文創小店進駐，使其充滿活力與朝氣。來到這裡，不論是在蘊含知識寶藏的書店裡看一本書，還是喝杯咖啡、吃一塊手作甜點，都是不錯的選擇。

逛完老屋新生的文創基地後，可以來到被稱為都市叢林中的綠洲「市民廣場」，一大片平坦的陽光草坪，是個休息野餐、親子共遊或是溜毛小孩的好去處。鄰近的草悟廣場，目前由全台最美市集「富地市場」進駐，包含燈光、日式木作攤位、裝置藝術等極具設計巧思的廣場佈置中，集結米其林等級美食、文創小物、音樂表演等元素，讓旅客從白天逛到晚上。

另外，每到節慶時也會應景推出不同的主題活動。新年期間，草悟廣場舉辦「舊式好」主題市集，感受新春的氣息。