收假前一天 蔡英文：防疫勿破功！注意交通安全
記者陳弘志／台北報導
2021-02-16 10:33:45｜2021-02-16 10:44:05
今天是春節連續假期最後一天，也是民眾收假的前一天，蔡英文總統今（16）日叮嚀國人注意返回工作崗位路途的交通安全，同時注意防疫，不要讓連續三天「加零」的成果破功。
蔡英文今天一早透過臉書向國人提醒，今天是春節連假的最後一天，提醒大家注意收假交通資訊，要提早出門，平安抵達，「我也要跟大家說，雖然國內疫情連續三天『加零』，不過，該落實的防疫措施還是不可省略，請記得勤洗手、戴口罩，一起維持我們辛苦守住的防疫成果」。台灣最近連續三天無本土和境外移入個案，防疫指揮中心指揮官陳時中15日下午公布台灣繼續守住「加零」，大年初四仍無新冠肺炎新增病例，是繼去年10月25、26、27日連三天無新增個案後，睽違109天再次三零。
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