中國反家暴法實施近5年　落實不彰悲劇仍頻傳

（中央社台北16日電）中國實施「反家暴法」以來至今近5年，悲劇仍不斷傳出。有非政府組織近期統計，截至2019年底，中國主流媒體報導的家暴死亡人數達1200多人，平均每5天至少有3名女性因家暴而失去生命。
中國非政府組織「北京為平婦女權益機構」近期發布的報告顯示，自2016年3月實施「反家暴法」至2019年底，主流媒體報導的家暴死亡人數有1200多人，其中920人是女性，平均每5天至少有3名婦女死於家暴。過去一年，中國家暴事件仍層出不窮，並以偏鄉、農村最為嚴重，其中最引人關注的案件是藏族網紅拉姆遭前夫縱火致死。生活在四川阿壩州的藏族女子拉姆生前飽受前夫家暴，去年6月離婚後，9月遭前夫潑灑汽油焚燒，經搶救16天仍宣告不治。由於拉姆生前經營社群平台，經常分享山中生活影片，累積290多萬粉絲，因此她身故的消息也引發中國民眾對家暴議題的關注。中國歌手譚維維去年12月發行的歌曲「小娟（化名）羅列了近年成為中國社會新聞的女性暴力案受害者，其中也囊括了拉姆的故事。這首歌曲在中國引發廣泛討論與關注，深受年輕網友喜愛的影音網站嗶哩嗶哩（bilibili），「小娟」的MV獲得逾110萬次的點閱；在新浪微博使用「#譚維維歌詞好敢寫」標簽的閱讀量也已超過3600萬。香港電台近期引述「北京為平」共同發起人兼「為平婦女權益支持熱線」負責人馮媛表示，農村婦女遭受家暴後，相對缺乏社會支援，但無論農村還是城市，家暴時有發生。馮媛指出，中國大陸雖有「反家暴法」等相關法規，但警察對家暴問題認知不足，執法時強調「家庭和諧」，只會掩蓋案件的暴力本質，變相縱容施暴者。但令人憂心的是，「北京為平」的報告也提到，過去4年多，中國主流媒體對家暴的報導逐年遞減。曾任中國婦女報助理總編輯的馮媛對香港電台說，陸媒基本上由官方管控，凡事要正面報導，但這只會令人看不見既存的社會問題，未能及早預防，最終釀成悲劇。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1100216