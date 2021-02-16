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初五收假日北上車潮下午湧現　高公局籲上午出發

記者黃仁杰／台北報導

2021-02-16 11:16:48

車潮、塞車、收假、連假
▲今（16）天為大年初五收假日，高公局預判下午將出現北向車潮，建議用路人儘量上午出發。（圖／NOWnews資料照）
今（16）天為大年初五收假日，高公局預判下午將出現北向車潮，建議用路人儘量上午出發。高速公路局表示，目前國道路況皆大致正常，預判今天下午將出現北向車潮，建議北向用路人儘量於上午時段出發。
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高公局指出，截止上午7時，交通量為15.5百萬車公里。今天相關疏導措施包括下午2時至晚間9時國5北向蘇澳至頭城各交流道高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費等。昨天全日交通量為126.6百萬車公里，約為平日年平均的1.4倍，國5交通量為3.3百萬車公里，約為平日年平均的1.3倍。
一早北中南地區大致正常，今日路況預測，國1北向新竹系統到湖口，國3關西到大溪路段，今天傍晚會出現車多壅塞情形，國5北向宜蘭到坪林路段，預計上午10點就會有車多擁擠情形，可能到深夜才會紓解，請北返民眾多留意。
中部地區，國1北向西螺至埔鹽系統，國1北向南屯至后里路段，及國3北向竹山至中興路段、北向草屯至霧峰，在上午及傍晚會有零星車多，至於國3北向大山到香山路段，大約在下午或傍晚過後會有車多情形。南部地區，國10西向仁武至左營端，大約在下午到傍晚，車流較多。
今天只有國5北向蘇澳羅東到宜蘭頭城有高承載管制，時間從下午2時至晚上9時，限3人以上通行。今天沒有匝道封閉，全日採單一費率，國3新竹系統到燕巢系統採單一費率打八折。
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