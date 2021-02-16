澳總理稱一帶一路沒好處 或在數週內取消維省與中國協議
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-16 11:47:22｜2021-02-16 11:47:59
澳洲國會在去年12月通過新法，授權聯邦政府可阻擋地方政府與外國簽訂協議，由於中澳關係惡化，當時有外媒分析，包括維多利亞省與中國的一帶一路協議、澳洲城鎮與中國的姐妹市協議等恐怕都會受影響。近日傳出澳洲總理莫里森（Scott Morrison）聲稱維多利亞省與中國簽署的「一帶一路」協議沒好處，可能會在數週內取消。
根據《澳洲新聞網》(News.com.au)於16日的報導，維多利亞省長安德魯斯（Dan Andrews）2018年與中國簽署關於「一帶一路」計劃的備忘錄，強調此舉能替維多利亞省帶來更多就業與投資機會；然而，該協議一直飽受聯邦政府批評，認為會給北京可趁之機，取得維省關鍵基礎設施的資金和控制權。澳洲聯邦政府規定，安德魯斯與其他州的州長、首席部長(chief minister)等，必須在3月10日前，向中央詳述所有與外國簽署的協議，並由聯邦政府評估是否有其必要性。澳洲《先驅太陽報》（Herald Sun）指出，莫里森在接受其訪問時直言，看不到一帶一路協議對維省有何好處，並質疑：「如果有好處，它們是什麼？以什麼為代價？我現在對這些問題沒有答案，但（政府）會持續評估那些安排。」中國外交部發言人趙立堅去年年底曾針對澳洲通過的外國關係法做出回應，認為澳洲政府應秉持客觀、理性的態度，看待中澳合作和「一帶一路」倡議，不要給2國的交流合作人為設置障礙，也不應搞選擇性、歧視性執法等有損中澳互信和互利的舉動。