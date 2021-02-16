為了愛所以殺人　美國「女魔頭」艾琳伍爾諾斯

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被稱為「女魔頭」的艾琳，身高僅160公分，體型矮胖結實，有著一頭亂髮，為了生活經常在佛羅里達州公路旁攬客，為長途貨車司機提供性服務，遭到她殺害的受害者，大多都是她在公路上騙來的；她也曾佯裝機車拋錨需要協助，有時則是向司機要求搭順風車。然而，艾琳並非從小就是個邪惡的女子，相反的，她悲慘的身世令人相當同情。艾琳出生在一個破碎的家庭，她和哥哥在幼年時就遭母親遺棄，父親則因為戀童癖被捕，最後由外祖父母照顧他們兄妹，沒想到這卻是惡夢的開始，艾琳在13歲時遭外祖父性侵，同一年她的父親輕生去世。種種打擊、凌辱，強化了艾琳反叛的情緒，她在14歲時因未婚懷孕被送進感化院，孩子生下不久就被帶離她身邊。這時艾琳的母親再度出現，希望把她跟哥哥接去同住，但她並不領情，開始逃學、離家出走，最後幾乎是在別無選擇的情況下，她走上了賣淫這條路。幾年後，她的哥哥凱斯死於癌症，她則嫁給一個比自己年長許多的老男人，但這段婚姻只維持了極短的時間。據她的前夫宣稱，艾琳揮金如土，並且有暴力傾向，如果丈夫無法滿足她對金錢的需求，就會被她拿瓶子猛砸。離婚之後，艾琳重拾賣淫的生活，有天她到同志酒吧，在那裏遇見了她的真命天女、24歲的蒂瑞亞摩爾（Tyria Moore）。賣淫的工作和過去的經驗，讓她對男性相當厭惡，蒂瑞亞給了她最需要的愛，兩人迅速陷入熱戀同居，為了追求與蒂瑞亞的未來，艾琳心甘情願地用自己出賣肉體賺來的錢養活「妻子」，但是她的行情並不好，收入時好時壞極不穩定，最後她開始槍殺客人，搶走他們的錢財和車子。
艾琳是如此合理化自己的行為的，她說：「這是個人殺人的世界，人類為了政治，為了宗教，每天都在殺人，而他們還被奉為英雄。」據了解，每次艾琳殺人後，都會興沖沖地向蒂瑞亞報告洗劫得來的收穫，而警方也曾懷疑這7宗殺人案和兩名女性有關，然而當警方循線查獲艾琳與蒂瑞亞時，艾琳從頭到尾都不願供出親密愛人，堅稱是自己犯下所有殺人罪行，反倒是蒂瑞亞在警方勸說下，說出了許多不利於艾琳的證供。艾琳被捕後一心求死，她曾在曾在2001年7月表示，「我殺了那些男人，如冰塊般冷血的洗劫他們，而且我還會這麼...實在沒有必要原諒我，或是繼續讓我活下去，這只是在浪費納稅人的錢而已。」艾琳在2002年10月9日遭注射毒劑處決，她多舛的一生才畫下句點。
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