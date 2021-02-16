名家論壇》單厚之／韓國瑜、趙少康真能結盟嗎？
文/單厚之
2021-02-16 13:50:03
農曆過年期間，對未來有企圖心的國民黨政治人物可沒閒著。大年初三，馬英九、趙少康、江啟臣在先嗇宮合體，江、趙兩人的一舉一動，都成了媒體關注的焦點；另一方面，韓國瑜則是從除夕到初三連發4天拜年文，吸引眾多粉絲按讚留言，展現自己在網路上的高人氣。
趙少康宣布重返國民黨已經兩週了，國民黨很多人還是看不懂他到底想要幹嘛。在宣布重新入黨的第一週，趙少康接連拋出要中評委、選黨主席、選2024總統、罷免「可以停了」等議題，媒體跟國民黨人前一個議題還沒有消化完，後一個又來了。趙少康宣布參選黨主席的起手勢，是說韓國瑜要他出來選，韓國瑜不僅覺得他最適合，還幫忙跟江啟臣要選黨主席的門票。當時這故事聽起來匪夷所思，事後證明確有其事。當天是韓國瑜岳父的告別式，韓國瑜雖然沒有受訪，卻透過臉書也第一時間對趙少康表達「強烈敬意」、「強力支持」，也是國民黨歡迎趙少康的第一人。所以就有媒體下了「韓趙結盟」這樣的標題，認為是韓國瑜、趙少康兩人已經達成了合作、結盟，要共同對抗江啟臣、朱立倫等人，奪下國民黨主席。甚至有媒體還推演出如果趙少康最終無法參選，趙、韓兩人就會角色互換，改由韓國瑜出馬角逐黨主席。但這樣的劇本在趙少康表態參選總統之後，就變得難以自圓其說。所謂「韓趙結盟」的說法，是建立在韓國瑜想選總統、趙少康想要國民黨主席的假設之上，所以兩人可以各取所需，達成利益交換。但如果趙少康也要選總統、沒有非選黨主席不可，就會和韓國瑜有利益衝突，所謂結盟、合作之說就有點牽強。事實上，我們也看到，韓國瑜雖然在第一時間「表達強烈敬意」、「表達強力支持」趙少康參選黨主席，但當趙少康宣布要參選2024之後，韓國瑜就再也沒有對趙少康有任何的表態。過年連發的拜年文，看起來更像是刷存在感，展現足以分庭抗禮的姿態。雖然趙少康已經否認年後會跟韓國瑜合體、不會陪彼此跑行程，但最喜歡韓國瑜跟最討厭韓國瑜的兩群人，仍舊堅持、堅信必然有所謂的「韓趙結盟」。喜歡韓國瑜的看到的是「草根藍＋知識藍」的互補，可以開創更好的局面；討厭韓國瑜的則看到「民粹＋民粹」的結合，會把國民黨帶到萬劫不復。雖然韓國瑜曾經表態支持趙少康參選黨主席，但從政治的常理來看，除非國民黨中央擋趙少康擋到非常難看，雙方真的搞到撕破臉，否則「還公道」這樣的參選理由其實很難成立。如果趙少康不是被黨中央「做掉」，原本支持趙少康的韓國瑜，哪裡能找到出場的正當性？趙少康的起手勢，的確和江啟臣有些針鋒相對的火藥味，除了吵黨主席的一年條款，也罵過國民黨有內奸。但年前江啟臣主動到趙少康的臉書留言「期待少康兄年後發表兩岸論述」，以及兩人在先嗇宮的合體來看，兩人之間互動的氛圍已經和一開始有明顯的不同。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com