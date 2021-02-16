修憲工程春節後啟動　柯建銘：絕不走極端

（中央社記者溫貴香、王揚宇台北16日電）力拚2022憲改公投綁大選，民進黨團總召柯建銘今天表示，春節連假過後將啟動修憲工程，會負責任提出黨版修憲案，並強調任何題目都可以談且都會去思考，但民進黨絕不會走極端。

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民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，修憲應由總統主導，涉及國家政府體制的建立，這是總統無法迴避的責任，總統也不會迴避，要尊重由總統主導。民進黨是執政黨，要主導國會修憲。

他說，2019年12月的美麗島事件40周年、世界人權日，立法院會三讀通過監察院國家人權委員會組織法，監察院下設國家人權委員會，由監察院長擔任主任委員。同時，修正通過考試院組織法部分條文，考試委員名額從19人改為7人至9人，考試院長、副院長及考試委員任期從6年改為4年，與總統任期一致。

柯建銘說，18歲公民權已是普世價值，過去民進黨一直強烈主張，自創黨以來，民進黨中央從來沒有停止過修憲的討論，這次也是一樣；民進黨執政必須尊重由總統主導修憲，包括中央政府體制、五權變三權、不分區席次票票不等值、閣揆同意權等，民進黨一定會提出一個版本。

柯建銘表示，修憲必須要有黨版，哪些問題可能會成功，哪些問題屬於理念闡述，都必須仔細評估，最後一定會有黨版。他強調，修憲提案沒有併大選絕對不會成功，即使併大選要成功闖關，也必須朝野有高度共識，否則會一事無成。

他表示，修憲提案要併2022年直轄市暨縣市長選舉，必須先往回推算，約大選日9個月前要送出修憲提案；因為修憲提案必須先公告半年加上3個月後投票，總計需9個月時間，前置作業又包括何時開公聽會、要拋出什麼議題等，必須先行設定期程。

至於修憲併2022年大選時間是否太趕，柯建銘表示，「不會」，修憲案若不併2022年大選根本是自殺式修憲，下修18歲公民權的修憲案，若做民調並不是壓倒性的勝利，必須各政黨高度動員與合作才有可能超過965萬票，這絕對不是朝野政黨比賽搶功勞、爭功諉過的題目。

柯建銘表示，這次修憲有很多題目，不管是個別立委提案或民間團體倡議，例如環境權、人權入憲、勞動權等，都可以談且都會去思考；另涉及變更領土、國號等敏感性議題，民進黨不會走極端，因為面對世界大變局，兩岸局勢多變，不能有任何挑釁。

他表示，965萬票是高門檻，修憲不能變成政治舞台表演，把修憲意義破壞掉；2月16日春節過後要開始進行，包括設定議題、舉辦公聽會，民進黨有一定的步驟。

民進黨立法院黨團修憲小組由柯建銘親自領軍並設有雙召委機制，由資深立委管碧玲、具法律專業背景立委周春米，在總統主導下，府院黨加上黨團協力共同推動；總統府則由副秘書長李俊俋、民進黨秘書長林錫耀、行政院政務委員羅秉成，加上立法院黨團三長，最後提出黨版修憲案。

柯建銘表示，2022年若18歲公民權修憲案沒有通過，這說不過去，這是「我們這一代政治人物的責任」，因為過關是高門檻，朝野必須高度動員。

憲法增修條文第12條規定，「憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議，3/4之出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。」換句話說，以2020年總統大選的選舉人數換算，要超過965萬票才算通過，外界視為超高門檻。（編輯：林克倫）1100216