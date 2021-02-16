台灣將取得首波疫苗 陳時中：有望拚明年春節出國
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-16 15:10:07｜2021-02-16 15:21:01
世界衛生組織（WHO）15日批准AZ疫苗的緊急使用許可，COVAX（新冠肺炎疫苗全球取得機制）也啟動首波配送。而我國在第一波名單中將取得20多萬劑的AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日表示，目前還有些資料需要填報。另外陳時中也說明，可以期待明年春節出國。
WHO於15日發布聲明表示，已批准由南韓生技公司AstraZeneca-SKBio和印度血清研究所所生產的的AZ疫苗，由印度和南韓廠所生產的AZ疫苗，幾乎佔了COVAX初步配送的3.372億劑疫苗的全部，這批疫苗預定在月底開始發送。疫情監測組組長周志浩表示，目前COVAX還沒有給確切疫苗數目，但已經聯繫我國要求完成某些文件就可以配送。韓國將自26日起開始施打新冠肺炎疫苗，但首批AZ疫苗接種對象排除65歲以上高齡族群，對此，陳時中表示，各國不同策略，台灣因為還沒有馬上就要打，因此要打的時候會根據各國報告以及科學資料，由專家做出整體建議。除了AZ疫苗，輝瑞疫苗也是COVAX首波配送的疫苗之一，根據以色列近日的施打研究顯示，施打2劑美國輝瑞和德國BioNTech公司研發的COVID-19疫苗後，有症狀感染率比未接種者下降94%。陳時中表示，還要看一陣子才能清楚觀察曲線變化。陳時中說，以色列打疫苗的成果，看起來有其效果在，不過這個效果都沒辦法反應非常快。以色列的嚴重度確實從是前2、3名退居第6名，每百萬人新增案例來看，近14天新增7萬8000人左右，近七日則是新增3萬3765人，看起來有在下降。而對有媒體問到，外界期待明年春節出國旅遊，陳時中表示，「大家都很期待啦，這種很難說」，客觀來講，現在各國開始打疫苗，執行各項管制方案也會相對成熟，病毒傳播，全世界是在趨緩中。陳時中說，自己相信可以很期待，先決條件是要看病毒變異情況，這是很大的變動因素，開始打疫苗之後，還是要嚴格遵循防疫新生活。
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