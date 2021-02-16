初五收假湧現北返車潮 國5車多恐塞到晚上
編輯林莞茜／綜合報導
2021-02-16 16:35:50｜2021-02-16 16:48:50
今（16）日是大年初五，春節連假即將進入尾聲，不少民眾陸續駕車北返收假。高速公路局今天下午4時說明最新國道車況，高公局表示，國5北上雪隧2.9萬輛次，相較去年同期車流量減少1%，不過宜蘭到頭城路段有車多情形，將持續塞到晚間才會紓解，提醒民眾使用台2線或台9線作為替代道路。
高公局國道路況預報員林雅津表示，截至15時，國道全線交通量為61.1百萬車公里，預估本日交通量將達110百萬車公里。林雅津說，今日北部地區下午路況大致正常；中部地區西螺路段下午2點發生事故，造成後方車流回堵達5公里，不過在事故排除後車流逐漸紓解；南部國1北向瑞隆路段發生事故，後方車流回堵2公里，目前也已經排除，提醒用路人應多加保持安全車距。在國5部分，北上出現車多壅塞情形，林雅津說，宜蘭至頭城路段，這股車流將持續到晚間才有機會紓解，建議用路人用台2線或台9線作為替代路線；中部地區的部分，西螺至埔鹽系統、竹山至中興路段、大山至香山路段，下午會有車多情形；南部則在國10西向仁武至左營持續有車多情形。針對管制措施，林雅津指出，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城下午2時起到晚間9時實施高乘載，收費則一律為單一費率。國3新竹系統到燕巢採單一費用、再8折收費。林雅津最後提醒，連假期間可多利用公共運輸，省時又方便，並呼籲駕駛人保持安全車距，應避免疲勞駕駛、酒駕等情形。