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關心返鄉車潮　陳其邁慰訪智慧運輸中心及交通大隊

記者郭凱杰／高雄報導

2021-02-16 16:45:09

▲春節連續假期假期即將結束，高雄市長陳其邁關心返鄉車潮，今天特別前往交通局智慧運輸中心交大機動分隊視導交通監控狀況並慰問春節期間留值人員的辛勞。(圖／高市府提供)
▲春節連續假期假期即將結束，高雄市長陳其邁關心返鄉車潮，今天特別前往交通局智慧運輸中心交大機動分隊視導交通監控狀況並慰問春節期間留值人員的辛勞。(圖／高市府提供)
春節連續假期假期即將結束，高雄市長陳其邁關心返鄉車潮，今（16）日前往交通局智慧運輸中心交大機動分隊視導交通監控狀況，陳其邁表示，高雄主要各大景點都呈現遊客增量情況，平均較過去成長2至3成，智慧運輸中心肩負年節期間交通流量監控作業，特別感謝值勤人員堅守崗位，提供春節24小時無休服務。
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▲高雄市長陳其邁關心返鄉車潮，今天特別前往交通局智慧運輸中心交大機動分隊視導交通監控狀況並在現場連線至警廣新聞網向市民朋友拜晚年。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁關心返鄉車潮，今天特別前往交通局智慧運輸中心交大機動分隊視導交通監控狀況並在現場連線至警廣新聞網向市民朋友拜晚年。(圖／高市府提供)
陳其邁也指出，智慧運輸科技日新月益，智慧運輸中心需即時提供全市路況、停車資訊及交通號誌等系統監測，應加速發展以5G+AIOT為核心的新一代智慧運輸系統，提供更客製化、行動化、數據化的個人旅運服務，也便於提高公共服務。
▲陳其邁今天前往交大機動分隊慰勉值班警員，除感謝春節連假期間，交大與相關單位共同合作疏導交通，減緩大量人車潮在高雄壅塞，肯定值勤人員過年留守的辛勞。(圖／高市府提供)
▲陳其邁今天前往交大機動分隊慰勉值班警員，除感謝春節連假期間，交大與相關單位共同合作疏導交通，減緩大量人車潮在高雄壅塞，肯定值勤人員過年留守的辛勞。(圖／高市府提供)
隨後，陳其邁也前往交大機動分隊慰勉值班警員，感謝春節連假期間，交大與相關單位共同合作疏導交通，減緩大量人車潮在高雄壅塞，肯定值勤人員過年留守值班，持續為民服務。他也特別關心春節交通疏運和景點人流車潮疏導問題，針對往年容易塞車路段，指示務必加強疏運。
同時，陳其邁也現場連線至警廣新聞網向市民朋友拜晚年，他表示，初五一般為開工日，民眾均返回工作地上班，市區高速公路周邊幾條重要東西向幹道，從上午10點起預期將有另一波車潮出現，並將持續到下午6、7點，他呼籲用路人可多加利用警廣以及高雄市即時交通網， 隨時掌握最新交通資訊，避免因塞車耽誤行程。
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