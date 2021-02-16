關心返鄉車潮 陳其邁慰訪智慧運輸中心及交通大隊
記者郭凱杰／高雄報導
2021-02-16 16:45:09
春節連續假期假期即將結束，高雄市長陳其邁關心返鄉車潮，今（16）日前往交通局智慧運輸中心交大機動分隊視導交通監控狀況，陳其邁表示，高雄主要各大景點都呈現遊客增量情況，平均較過去成長2至3成，智慧運輸中心肩負年節期間交通流量監控作業，特別感謝值勤人員堅守崗位，提供春節24小時無休服務。
陳其邁也指出，智慧運輸科技日新月益，智慧運輸中心需即時提供全市路況、停車資訊及交通號誌等系統監測，應加速發展以5G+AIOT為核心的新一代智慧運輸系統，提供更客製化、行動化、數據化的個人旅運服務，也便於提高公共服務。 隨後，陳其邁也前往交大機動分隊慰勉值班警員，感謝春節連假期間，交大與相關單位共同合作疏導交通，減緩大量人車潮在高雄壅塞，肯定值勤人員過年留守值班，持續為民服務。他也特別關心春節交通疏運和景點人流車潮疏導問題，針對往年容易塞車路段，指示務必加強疏運。同時，陳其邁也現場連線至警廣新聞網向市民朋友拜晚年，他表示，初五一般為開工日，民眾均返回工作地上班，市區高速公路周邊幾條重要東西向幹道，從上午10點起預期將有另一波車潮出現，並將持續到下午6、7點，他呼籲用路人可多加利用警廣以及高雄市即時交通網， 隨時掌握最新交通資訊，避免因塞車耽誤行程。