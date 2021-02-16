影／青菜放店門口紅衣婦人整箱端走 老闆怒了！
記者李春台/桃園報導
2021-02-16 16:57:29
一名身穿紅衣的婦人昨（15）日大年初四上午09:00經過桃園中壢區興仁路一段一家店門口，見到門口有一箱青菜，竟整箱端走讓店長氣的將監視器畫面PO上臉書社團「內壢大小事」，並發出警告，希望這名紅衣阿姨2天之內登門道歉，否則將報案走法律途徑。
畫面中紅衣婦人牽著一輛腳踏車經過，看見廖姓店長的店門口前有一箱青菜，她停好腳踏車後將紙箱打開仔細翻看，最後將店長訂購要為素食客人準備的食材整箱裝進袋中帶走。廖姓店長在PO文中指出，「這位紅色衣服的阿姨，相信您看了老半天，上面還寫了店名，知道這個不是空紙箱。我知道我們的蔬菜很新鮮很漂亮，但您的順手牽羊，已造成我們極大的困擾，讓我們當日預訂素食的顧客都無法順利出餐。」文末店長並警告這名順手牽羊的紅衣婦人，「給您2天時間來登門道歉，不然我們只好報案走法律程序。已經不是第一次被偷菜，所以這次我們絕不姑息」。店長最後一次更新也謝謝網友的指教與建議，並表示會在今（16）日完成報案程序。中壢分局則表示，影片內容該名女子未經店家同意，將店家放置在店門口外蔬菜拿走之行為已觸法，警方將依據監視器畫面通知當事人到所說明後依法偵辦。