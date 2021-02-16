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開學前防疫　環保署加強消毒4346所學校

中央社

2021-02-16 18:40:29

高中以下學校將在下週一開學，環保署說，春節期間加強學校消毒，截至16日止已完成557所學校周邊環境消毒，預計開學前完成全國4346所學校的消毒工作。圖為新北市防疫消毒大隊執行校園遊憩區環境消毒。（環保署提供）中央社記者吳欣紜傳真 110年2月16日
▲ 高中以下學校將在下週一開學，環保署說，春節期間加強學校消毒，截至16日止已完成557所學校周邊環境消毒，預計開學前完成全國4346所學校的消毒工作。圖為新北市防疫消毒大隊執行校園遊憩區環境消毒。（環保署提供）中央社記者吳欣紜傳真 110年2月16日
（中央社記者吳欣紜台北16日電）高中以下學校將在下週一開學，環保署今天說，春節期間加強學校消毒，截至目前已完成557所學校周邊環境消毒，預計開學前完成全國4346所學校的消毒工作。
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考量國際疫情持續嚴峻，為確保開學前校園環境衛生安全、完備防疫作業與環境清潔消毒，中央流行疫情指揮中心日前宣布，高中職以下學校延後到2月22日開學。
環保署表示，環保機關在春節的防疫腳步不停歇，環保署與地方防疫消毒大隊在春節連假期間已開始全國4346所高中（含）以下學校及公立幼兒園的校園周邊及校內戶外公共環境消毒工作，盼讓學生及家長在開學前能有個安心上學環境。
環保署指出，全國防疫消毒大隊將負責全國高中（含）以下學校及公立幼兒園周邊公共環境的消毒作業，包括運動場、川堂、洗手台、廁所、溜滑梯遊樂設施等。根據統計，10日至16日止已完成557所學校周邊環境消毒，預計開學前將完成全國4346所高中（含）以下學校及公立幼兒園周邊環境消毒工作，同步並由學校進行校園教室內部空間整潔工作。
至於大專院校部分，將由教育部督導各校委託合格清潔業者對校園消毒，同樣也是在開學前完成。
環保署也呼籲，除了學校等公共場所的清潔消毒外，提醒民眾進出人潮密集交通場站、商圈、公園或熱門景點等場所時，務必佩戴口罩並應以肥皂勤洗手、注意咳嗽禮節等個人衛生習慣，降低感染風險，定期清潔家戶內外環境，才能維護自己與家人健康。（編輯：黃世雅）1100216
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