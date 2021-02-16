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今年首颱「杜鵑」最快18日生成？氣象局：變數很大待觀察

編輯林莞茜／綜合報導

2021-02-16 19:33:58｜2021-02-16 19:42:29

20160310天氣配圖 下雨 寒流 天氣冷
▲今年第1號颱風杜鵑（Dujuan）將生成？氣象局說，該海域海面上確實有低氣壓發展，但仍有待觀察。（圖／NOWnews資料照）
天氣風險管理公司總監賈新興今（16）日表示，目前位於菲律賓東方的熱帶性擾動，最快在2日內有機會發展成今年第1號颱風杜鵑（Dujuan），對此，氣象局稱該海域海面上確實有低氣壓發展，有機會形成熱帶性低氣壓和颱風，但目前尚未有明顯低壓結構，不會那麼快就成為颱風，發展仍待觀察。
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賈新興在臉書上指出，目前位於菲律賓東方編號91W的熱帶性擾動，預估48-60小時內有機會發展為今年第一號颱風杜鵑（Dujuan），預計18日它的外圍環流將對菲律賓中部和南部造成將近3天的影響對台灣影響則要等到23號進入南海後才會發生。
針對此說法，氣象局稍早表示，確實看到海面上有低氣壓發展，有機會形成熱帶性低氣壓和颱風，不過並不會這麼快就形成，變數也很多。氣象預報員劉宇其指出，預計這個熱帶系統未來將向西前進，通過呂宋島後再進入到南海，屆時水氣才會影響到台灣的天氣，而相關影響都還需要再觀察。
劉宇其說明，根據預測資料來看，低氣壓有機會最快在18日增強成熱帶性低氣壓，後續才不排除形成颱風，目前路徑是預計在20日抵達菲律賓南邊，那時才會比較容易看得出發展，現階段則是有看到雲，但沒有明顯低壓結構。
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