法國一讀通過反分裂法　劍指伊斯蘭極端分子

（中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電）法國國民議會在經過兩週激烈辯論後，16日一讀通過政府提出的「反分裂主義法」草案。這份被視為馬克宏執政後期最大工程的法案將強化共和國原則，打擊境內伊斯蘭分裂主義。
法案以347張贊成、151張反對、65張棄權的票數，獲得議會多數支持通過，但反對黨批評該草案不是偏離主題，就是不夠強硬。此外，日前也有近200位民眾聚集巴黎示威，譴責法案會「增加對穆斯林的歧視」。自去年10月中學教師帕第（Samuel Paty）因在課堂展示伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫而遭極端分子襲擊身亡後，總統馬克宏（Emmanuel Macron）便更加積極催生「反分裂主義法」，表示將強化尊重共和國原則，同時打擊境內的伊斯蘭分裂主義。此法案也被視為馬克宏5年執政後期的最重大工程。法案主要內容包括公家機關的中立性，對抗網路仇恨，加強規範民間團體、宗教機構運作經費的透明度，以及打擊「處女證」、一夫多妻和強迫婚姻。其中針對宗教機構的「反騷亂」措施則是預防清真寺遭到極端分子操控，例如政府未來將可在宗教場所出現鼓動仇恨及暴力的思想、言論或行動後，關閉該場所兩個月。法案中規範自學教育以屏除「教導分離主義」的條文，竟意外成為辯論攻防戰的焦點。根據草案，此後學童必須因疾病、殘疾、從事手工藝或運動專項、流離家庭、離校太遠等特殊原因，才能獲准在家自學。法案條文多達70條，國民議會本次會期共花了135小時辯論，通過144處修正。法案涉及多個對基本自由的規範，例如組織教學和機構的自由，並需要調整1905年規定政教分離的標誌性法案。法案將於3月30日送至參議院審議。除了執政黨團外，左翼與右翼政黨大多投下反對或棄權票。社會黨議員拉博（Valérie Rabault）表示，很遺憾法條「過於片面」，只有壓迫性的措施，且「沒有對社群隔離做出任何回應」。社會黨因此投下棄權票。極左派不屈法國（LFI）則全體投下反對票，認為法案將會「污名化穆斯林」。黨主席梅蘭雄（Jean-LucMelenchon）在議程中曾提出反對動議，批評法案「無用」，且「因威脅自由而帶來危險」。右翼政黨則譴責此法「沒有達到議題該有的高度」，並且反對規範在家自學，認為這會傷害家庭自由。議員杰內瓦（Annie Genevard）也指出，很遺憾該法「只是做做樣子」，「把問題巡一遍就滿足了」。（編輯：周永捷）1100217