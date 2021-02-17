部桃院內感染 陳時中談防守2缺失、2成功關鍵
記者劉雅文/台北報導
2021-02-17 08:34:45｜2021-02-17 09:39:15
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨（16）日才開心宣布，台灣連續第4天沒有新冠肺炎新增病例，希望能夠繼續維持，也預告台灣疫苗進度，已經在跟COVAX接洽，填妥相關資料後就能期待疫苗送來台。
陳時中今（17）天早上也特別受邀上廣播節目，細談這次部桃醫院群聚感染事件，陳時中點出，這次部桃醫院群聚感染事件能夠成功守下來，有兩大關鍵，第一就是國內（防疫）基礎架構很完整，再來就是因為國內病例不多，因此有餘裕處理單一事件。針對案863護理人員的婆婆染疫而過世，陳時中也頻頻嘆氣，表達不捨，陳時中提到：「也有人這樣子過去（去世）了，很悲傷」。至於相關醫護人員染疫會有補償，陳時中被問及，關於案863婆婆逝世，會有特殊專案處理嗎？陳表示，目前來講沒有，但是他也提到會再研究。另外，陳時中也提到，這次的院內感染事件，也有兩方面可以檢討，第一個是，當初在做院內相關疫調區隔的時候，本來覺得資料都在、很快可以整理出來，但後來才發現，處理主要資料的人都被隔離了，資料要再請別人去找，相對就慢了，他認為未來醫院資料應該定期要檔案總整理。另外他還提到，第二個是醫師互相流動的路線，比想像的還要多，應該試著讓它資訊化，未來希望讓醫護足跡流動更加清楚一點，他提到這部分在去年中其實就做好相關APP了，未來可以考慮在醫院先使用這套系統。
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