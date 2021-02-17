買疫苗中國來攪局？陳時中首證實：500萬劑BNT疫苗被喊卡
記者劉雅文/台北報導
2021-02-17 09:23:41｜2021-02-17 09:38:55
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（17）天早上受邀上廣播節目，細談國內疫情最新情況，其中針對新冠疫苗購買進度，陳時中也首度鬆口承認，因為相關政治因素干擾，先前原本已經要到手的500萬劑BNT疫苗生變。
陳時中提到，疫苗相關訊息不能揭露太多是因為他很擔憂外力介入，主持人追問是否是指中國大陸，陳時中先是笑了笑，然後回答：「很多種可能性」，他承認，很擔心政治上的壓力、怕生變，他坦言，之前有直接跟BNT談，那時候新聞稿都準備好了，要購買500萬劑的疫苗，但是「有人就不希望台灣太高興」，陳表示，當時已經最後一步了（只差簽約），但最後還是被迫喊卡。主持人追問，為什麼被從中攔截？是否台灣有人故意破壞？陳時中回應，他認為台灣有人破壞可能性不高，有些人會講一些周圍的話，有點打亂我們的佈局。陳時中提到，上海復星保護商業利益，是無可厚非，雖然我們很擔憂，確實也發生這些事情（被攔截），但這也讓我們要更小心。細談與BNT接洽疫苗過程，陳時中提到，他本來以為都差不多了，但是因為沒有完全把合約簽訂，所以當時大家問他他沒講，因為怕有變化，他也強調，一般國際來往很少在最後換約的時候停下來，因為其實內部細節各方面，已經都經過各自法律專家看過，只差最後換約簽名生效。對於BNT拒絕簽約的理由，陳透露，有兩個理由，一個是說內部有意見，一個是關於國際疫苗分配，所以他們需要再等等。
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