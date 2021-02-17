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台積電領軍、聯發科千金　台股金牛開紅盤衝上萬六再創高

記者許家禎/台北報導

2021-02-17 09:27:39｜2021-02-17 09:33:17

▲台股今（5）日受到資金吹捧，終場漲98點，攻上15000.03點，突破15000點大關，漲幅0.6%，成交金額3471億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今(17)日金牛年開紅盤，一開盤就大漲超過460多點，衝上萬六，來到16305點，再創歷史高。（圖／NOWnews資料照片）
台北股市今（17）日金牛年開紅盤，一開盤就大漲超過470多點，衝上萬六，來到16305點，再創歷史高。台積電早盤漲30元，來到667元，漲幅4.7%以上。聯發科也一度來到1010元。聯電紅通通漲7%，來到56.8元。日月光則衝上漲停。
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華爾街期待拜登政府實施1.9兆美元紓困方案，再加上歐美部分國家新冠肺炎確診人數趨緩，使美股周二（16日）走揚，道瓊工業指數上揚64.35點或0.20%，以31522.75點作收。標準普爾指數微跌2.24點或0.06%，收在3932.59點。至於那斯達克指數則下挫47.97點或0.34%，收14047.50點。
而台北股市今日金牛年開紅盤，開盤後大漲超過470多點，漲幅2.85%以上，衝到萬六，來到16305點左右。權值股台積電早盤漲30元，來到667元，漲幅4.7%以上。聯發科一度來到1010元，但隨後也漲40元，來到990元左右，漲幅4%。
其他，聯電漲7%，來到56.8元。大立光漲約2%，來到3110元。華邦電漲5%，來到29.8元。今日還有多檔漲停，像是日月光控股、第一銅、天鈺、聯詠、台橡、高端疫苗、亞信、晨訊科、撼訊、麗臺。
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