台積電領軍、聯發科千金 台股金牛開紅盤衝上萬六再創高
記者許家禎/台北報導
2021-02-17 09:27:39｜2021-02-17 09:33:17
台北股市今（17）日金牛年開紅盤，一開盤就大漲超過470多點，衝上萬六，來到16305點，再創歷史高。台積電早盤漲30元，來到667元，漲幅4.7%以上。聯發科也一度來到1010元。聯電紅通通漲7%，來到56.8元。日月光則衝上漲停。
華爾街期待拜登政府實施1.9兆美元紓困方案，再加上歐美部分國家新冠肺炎確診人數趨緩，使美股周二（16日）走揚，道瓊工業指數上揚64.35點或0.20%，以31522.75點作收。標準普爾指數微跌2.24點或0.06%，收在3932.59點。至於那斯達克指數則下挫47.97點或0.34%，收14047.50點。而台北股市今日金牛年開紅盤，開盤後大漲超過470多點，漲幅2.85%以上，衝到萬六，來到16305點左右。權值股台積電早盤漲30元，來到667元，漲幅4.7%以上。聯發科一度來到1010元，但隨後也漲40元，來到990元左右，漲幅4%。其他，聯電漲7%，來到56.8元。大立光漲約2%，來到3110元。華邦電漲5%，來到29.8元。今日還有多檔漲停，像是日月光控股、第一銅、天鈺、聯詠、台橡、高端疫苗、亞信、晨訊科、撼訊、麗臺。