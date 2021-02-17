緬甸軍隊恐鎮壓抗議者 外館：華航將派2班機接台僑返台
記者呂炯昌/綜合報導
2021-02-17 09:47:35｜2021-02-17 09:48:12
緬甸自本月初發生軍事政變以來，局勢持續動盪，國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭軟禁後，緬甸軍方調動軍隊前往大城仰光，國際社會擔憂是為鎮壓抗議群眾預作準備。駐緬甸台北經濟文化辦事處日前公告，華航目前排定21日及28日共計2個班次的台北－仰光救援班機，若僑民欲返回台灣，應儘早與華航聯繫。
駐緬甸台北經濟文化辦事處15日在官網公告，最近幾日緬甸各地都發生規模不等的抗議及示威活動，網路上也流傳頗多政情消息，真假難辨，務請各位與代表處有關同仁保持密切聯繫並確認，以及收聽廣播或收看電視新聞報導，無須過度回應或驚慌。有關緬甸政情發展，請各位隨時注意代表處網站上隨時更新的訊息。中華航空公司暫時還排定21日與28日兩班救援班機飛航台北-仰光，若各位朋友早有規畫要返回台灣，請儘早與華航聯繫瞭解是否如期飛航。駐緬甸代表處也公告，緬甸政府於9日起擴大實施刑事程序法第144條禁令至奈比都聯邦屬地8個鎮區、仰光省44個鎮區及曼德勒省、勃固省、德林達依省、實皆省、克欽邦、克耶邦、孟邦、撣邦等9個省邦部分鎮區，禁止非法集會、演說、使用車輛或人員遊行、抗議、從事破壞或暴力行為。同時禁止五人(含)以上在公眾區域集會，並在上述鎮區實施宵禁，時間自晚間八時至清晨四時。駐緬甸代表處再次提醒所有台商、僑胞遵守上述有關規定，密切注意政情發展，外出時避免接近群眾集會示威場合，以維護人身安全及健康。國人在緬甸境內倘遇急難需要協助，請撥打緊急聯絡電話：（＋95）9 257 257 575。翁山蘇姬領導的去年11月勝選後，曾經軟禁翁山蘇姬的緬甸軍方聲稱選舉出現大規模舞弊，因此1日發動政變奪權。自15日起緬甸斷絕與外界聯繫，反政變抗議人士則持續於大城市集結。聯合國駐緬甸觀察員指出，緬甸軍方調動軍隊前往大城仰光，擔憂是準備鎮壓抗議者。