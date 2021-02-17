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美企接受度大增！比特幣價格突破5萬美元　創歷史新高

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-17 09:39:25

比特/比特幣/Bitcoin
▲美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）宣布投資比特幣，讓主流市場對加密貨幣的接受度提高，比特幣價格飆破5萬美元，創下歷史新高。（圖／美聯社／達志影像）
在電動車製造商特斯拉（Tesla）、萬事達卡（Mastercard）等大企業的推波助瀾下，比特幣（Bitcoin）交易價格在美國時間週一（15）傍晚飆升至4萬9951美元，至週二（16）上午7時30分左右，比特幣價格突破5萬美元，創下歷史新高。
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據《CNBC》報導，特斯拉10日宣布靈活運用公司現金流，投資15億美元購入比特幣，並預期未來要讓消費者直接用比特幣購車，消息傳出後，比特幣當日價格暴漲至4.3萬美元。數據顯示，2021年初開始至2月16日，比特幣已上漲將近72%。
CoinDesk報價顯示，美東時間16日盤中比特幣上漲4.3%，報4萬9748.81美元，上午7時30分，比特幣價格突破5萬美元，並創下5萬58.85美元的最高紀錄。
▲（圖／翻攝自CoinDesk）
▲比特幣美東時間16日至17日的價格圖表。（圖／翻攝自Coindesk）
▲（圖／翻攝自）
▲比特幣在16日價格突破5萬美元，創下歷史新高。（圖／翻攝自Coindesk）
《CNBC》報導指，多家大型企業進入比特幣市場，除了特斯拉之外許多美國企業、理財公司也開始大量購買比特幣，讓長期投資者看好加密貨幣。
萬事達卡（Mastercard）日前宣布，將開放客戶透過信用卡進行比特幣交易；紐約梅隆銀行 （BNY Mellon）也表示將提供客戶比特幣及其他加密貨幣的交易服務；計程車、外送服務業者Uber雖然不打算投資比特幣，但CEO科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）表示，平台可能開放透過加密貨幣支付叫車、外送的費用。
除了投資、業務，社群平台推特（Twitter）執行長多爾西（Jack Dorsey）上週透露計畫將與說唱歌手、碧昂絲的丈夫Jay-Z一同投資約500枚比特幣（價值近2300萬美元）創立協助印度、非洲發展的基金。
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