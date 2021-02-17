開工拜拜須知！「5種水果」易招厄運　拜它前途恐霧茫茫

春節假期已告一段落，今（17）天已是初六，不少公司行號及商店都陸續開工，不過，開工拜拜也有一些禁忌、禮俗，清水孟國際小孟老師就分享了「5大宜忌」，其中，要特別注意「5種水果」易招厄運，不宜拿來拜。

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小孟老師表示，如果一定要在初六當天開工拜拜，建議挑選早上7時至11時為佳，若無法在此時段拜拜，則可選擇下午13時至17時，但小孟老師認為，沒必要先工作，可於初七再補開工，最旺的開工吉時辰為中午11時至15時，建議一般上班族若公司無團拜活動，在吉時放個鞭炮音樂聲即可。

開工拜拜宜忌：

1.記得一定要拜發糕代表發，發糕挑4個或8個拜能大發四方財與八方財。

2.拜魚尾要大，不可小，太小事業規模小，越大事業規模越大。

3.要拜三牲：全雞代表全家（全雞台語）平安；全豬要挑選胖的豬，代表有的吃；全魚。

4.水果選5樣拜，但以下5種不要拜。

▲小孟老師分享了開工拜拜的「5大宜忌」，其中，要特別注意「5種水果」易招厄運，不宜拿來拜。（示意圖／取自pixabay）

蘋果：會貧窮。

芭樂：會被開芭樂票（支票跳票）。

番茄：易有血光。

蓮霧：代表前途茫茫霧霧。

釋迦：代表釋迦眸尼的頭不宜拜，拜了會頭痛。

5.其他不宜拜的東西

鴨蛋：業績差。

蠟燭：會前途微弱。

烤太焦黑的雞：代表烤雞差。

牛肉：因為今年是牛年，拜了會犯沖，對身體不好。

蛋卷：事業較脆弱。

豬肝：拜了一整年會遇到黑心肝的顧客或老闆。

黑皮蛋：會遇到黑心客

粥：績效稀疏。（編輯：許苡晴）