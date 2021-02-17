部桃徹底結案？陳時中曝「血清抗體」採檢結果
記者劉雅文/台北報導
2021-02-17 14:22:16
部立桃園醫院爆發群聚感染事情，範圍擴大到共有21人確診，中央流行疫情指揮中心，今（17）天下午召開例行記者會，陳時中提到，先前針對部桃重啟血清抗體檢驗專案，有一名個案出現微弱訊號，因此對他進行二次採檢。
指揮中心專家小組召集人張上淳表示，先前有一例因為出現微弱訊號，一直無法判定，經過再一次採檢後，今天判定他是陰性，張上淳解釋，做二採血清驗起來，跟上次結果差不多，但是訊號更微弱一點，因此綜合判斷起來，經過兩個禮拜的時間，抗體訊號反而是減弱，且一般感冒冠狀病毒有比較強的抗體反應，因此最後判定為血清抗體陰性。陳時中提到，針對部桃院內群聚案件，總計確診21名，且目前陸陸續續有8人解隔離，其中1人死亡，目前6人無症狀、4人輕症，以及2位在加護病房。張上淳也提到，目前兩例重症都還在使用呼吸器，其中一例本來有好轉，但過年後又有續發狀況，另一例甚至有使用葉克膜的情形，目前都還在加護病房觀察中。
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