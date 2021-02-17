買不買中國疫苗？陳時中嗆：不知道有多少人想要用
記者劉雅文/台北報導
2021-02-17 15:07:26｜2021-02-17 15:18:06
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（17）天上午首度鬆口承認，因為相關政治因素干擾，先前原本已經要到手的500萬劑BNT疫苗生變，雙方簽約失敗。
對此，陳時中今天下午也有解釋，BNT疫苗破局，在過程中並沒有跟大中華地區代理的上海復星直接接洽，而是中間透過幾家廠商接洽有談過一陣子，後來還是回歸跟BNT總公司繼續談。另外，中國大陸傳出，有不肖業者以生理食鹽水充當疫苗，對此指揮官陳時中也被問及對中國疫苗的看法，陳時中提到，他認為本來台灣對於不同的疫苗，都有不同的意見在，不過疫苗整體採購，還是要「安全、有效」，陳時中還強調「也要有人用」，他認為現在中國疫苗，在「安全、有效」上，相關技術性資料不夠完整，至於到底買不買中國疫苗，陳提到，目前法律上當然是不可買，他還回嗆：「我就不知道有多少人想要用（中國疫苗）」。且針對引進中國疫苗的相關法規限制，陳時中回應，「很多人願意打、想要打的話，會提出相關修法」，但他又立刻提到：「目前並沒有這樣的想法。」陳時中還說到，目前專家沒有提出特別建議，將視未來狀況，也並非一定要排除不可，但目前時空環境，並沒有打算購買中國疫苗。陳時中也提到，對外國疫苗我國也仍然在採購中，沒有說完全不要，但是後續還是要仰賴我們國產的疫苗。疫情監測組組長周志浩也提到，目前在國外一般如果進入三期臨床的疫苗，有發表足夠資訊，指揮中心、疾管署都有一直關注、保持接觸當中。至於去年本來台灣有望透過東洋採購BNT輝瑞疫苗1千萬劑，但最終疑似因為採購數量談不攏而破局，陳時中也解釋，當時的冷鏈技術跟現在差別很大，一、二月的時候，相對冷鏈佈局比較好，施打、儲存能力也比較好，所以可以增加量。
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