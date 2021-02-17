NBA／AD恐將休一個月 湖人主帥：應不會在明星賽前回歸
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-17 11:06:33
根據《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski報導，洛杉磯湖人球星Anthony Davis將因右腳阿基里斯腱拉傷，而必須休息2-3周的時間，不過今(17)日在受訪時，湖人主帥Frank Vogel進一步表示，AD恐怕不會在明星賽前回歸，這意味著他將缺席將近一個月的賽事。
Davis本季一直受到傷病困擾，也因此影響到他在場上的發揮，湖人球團相信這是他們去年奪冠後休息時間太少的後遺症。在上一場對金塊的比賽，他在一次衝撞中加劇了右腳的傷勢，雖然檢查後無大礙，但需要時間休養治療。「我們將在回去時對他(傷勢)重新進行評估，但我們不太可能在明星賽假期前讓他回歸，但就拭目以待吧。」Vogel如此說道，「當然，我們會謹慎對待此類傷病，我們將在幾周內視他治療情況而定，並重新評估。」對於湖人因休息時間太短而造成傷兵，Vogel不願說太多，但無奈的表示，「這確實是我們無法控制的事情之一，所以就我個人而言，我不會花太多時間思考它。」NBA全明星假期為3月6日開始，比賽於7日正式舉行，3月11日恢復下半季賽程，湖人可能會在11-13日進行比賽，如此Davis將有整整一個月的休息時間。這對衛冕軍來說也是個考驗，他們將在只有36歲的LeBron James支撐下，面對籃網、熱火、爵士、拓荒者、太陽等隊，雖然球隊打定主意謹慎面對Davis傷情，然而犧牲的可能就是戰績。