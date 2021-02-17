杜拜公主慘遭父親監禁失聯 親友公布自拍影片求救
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-17 10:54:11｜ 2021-02-17 11:32:17
▲杜拜公主拉蒂法（Latifa Al Maktoum）在影片中自述遭到監禁的過程，並提到幾個姐妹、母親的情況。（圖／翻攝自Official #FreeLatifa Campaign YouTube影片）
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▲杜拜公主拉蒂法（Latifa Al Maktoum）在影片中自述遭到監禁的過程，並提到幾個姐妹、母親的情況。（圖／翻攝自Official #FreeLatifa Campaign YouTube影片）
杜拜酋長、阿拉伯聯合大公國（UAE）副總統兼總理阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）是世上最富有的國家元首之一，在杜拜的經濟發展過程中扮演重要角色，但近日卻傳出囚禁親生女兒的醜聞。杜拜公主拉蒂法（Latifa Al Maktoum）在一段影片中控訴，遭到父親監禁、下藥。公主的親友表示拉蒂法近日失去聯繫，非常擔心她的人身安危，希望外界能夠伸出援手。
英國《BBC》節目「廣角鏡」（Panorama）報導，現年35歲的拉蒂法公主，透過朋友將影片寄給媒體。影片中，拉蒂法躲在陰暗的廁所內描述自己的遭遇，當時她被父親關在警衛戒備的別墅中，房裡房外都有2至5名警察戒備，廁所是她唯一能夠將門上鎖的地方。
拉蒂法一直想離開杜拜，經過多年的策劃，2018年她試圖搭乘充氣船前往印度外海的國際海域，再由美國遊艇接駁離開，但偷渡過程被突擊隊發現，拉蒂法被士兵跩下船遭受踢打，接著被人下藥失去意識，送上私人飛機回到杜拜。
拉蒂法從此獨自被關在一個門窗上鎖、警衛環繞的別墅中，無法取得法律或醫療上的幫助。王室再也沒有對外公布拉蒂法的狀況，僅稱她「在家人的照顧之下狀況良好」。此外，拉蒂法的姐妹沙姆沙（Princess Shamsa）也曾試圖逃離被抓回國，兩人都遭到父親剝奪自由。拉蒂法的友人表示，現在公主失去聯繫，令人擔憂。 ▲阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）是世界上最富有的國家領導人之一。（圖／美聯社／達志影像）
「廣角鏡」報導指，在2018年的海上偷渡計畫之前，拉蒂法曾在YouTube上傳一段影片，她說道「如果你正在看這個影片可不是件好事，這代表我不是死了就是在非常、非常糟糕的處境」這段影片引起國際社會的關注，讓阿拉伯聯合大公國承受極大的輿論壓力，只好與人權觀察人士訪問拉蒂法。
愛爾蘭前總統、聯合國人權特使羅賓森（Mary Robinson）2018年12月底前往杜拜會見拉蒂法公主，羅賓森向「廣角鏡」表示，她在行前被王室告知公主患有燥鬱症，但實際上見到拉蒂法時，羅賓森認為情況不是如此，形容公主只是個「陷入困境的年輕女孩」。
▲愛爾蘭前總統、聯合國人權特使羅賓森（Mary Robinson）曾在2018年底前往杜拜探視拉蒂法公主。（圖／美聯社／達志影像） 阿拉伯聯合大公國外交部幾天後對外發布羅賓森和公主的合照，宣稱公主的健康和安全有人權觀察人士的背書。但這完全在羅賓森的意料之外，她認為，自己在訪探過程中被阿聯酋王室嚴重欺騙或利用，呼籲國際社會採取行動確認拉蒂法目前的狀況及行蹤。 ▲羅賓森結束訪問後沒幾天，阿拉伯聯合大公國外交部發布了兩人的合照，但羅賓森對此感到非常驚訝 。（圖／美聯社／達志影像）
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