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農曆新年在獄中度過　周庭臉書更新：身心狀況吃不消

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-02-17 11:20:32｜2021-02-17 11:23:20

▲（圖／翻攝周庭 Agnes Chow Ting臉書）
▲香港前眾志副秘書長周庭因參加示威運動入獄，16日周庭臉書粉專發文，表示在獄中的生活精神和身體狀況吃不太消。（圖／翻攝周庭 Agnes Chow Ting臉書）
香港前眾志副秘書長周庭因參與反送中示威運動，2020年12月遭香港法院判刑10個月，農曆新年也在獄中度過，16日周庭的臉書粉專發布貼文更新，表示在獄中的生活都是看書、聽電台，精神和身體狀況也吃不太消，但6月有望提早假釋。
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周庭臉書粉絲專頁發文透露，新年有朋友去探望了周庭，周庭表示「最近剛剛看完《挪威的森林》，之後也想繼續看村上春樹和東野圭吾的書。」並感謝外界關心，「坐監期間，精神和身體狀況都吃不消。希望6月出獄後可以暫時休息，休養身體，希望可以有休息的空間。」
網友紛紛留言為周庭加油，高雄市議員黃捷也留言打氣，寫道「每個人都有屬於自己的一片森林，也許我們從來不曾去過，但它一直在那裡，總會在那裡。祝周庭新年快樂，一切平安」。
周庭與香港專上學生聯會前秘書長羅冠聰、學民思潮前召集人黃之鋒2016年共同創立香港眾志，旨在追求香港的民主自決；周庭並參與2017年的黑紫荊行動、2019年的香港反送中運動等，年紀輕輕卻為自由理念貢獻許多心力，獲得許多香港市民與國際媒體關注。
▲周庭參與2017年的「黑紫荊行動」、2019年的香港反送中運動等，年紀輕輕為自由理念貢獻許多心力。（圖／翻攝周庭臉書)
▲周庭參與2017年的「黑紫荊行動」、2019年的香港反送中運動等，年紀輕輕為自由理念貢獻許多心力。（圖／翻攝周庭 Agnes Chow Ting臉書）
 
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