AZ疫苗疑慮　法專家建議變種肆虐區醫護暫緩施打

（中央社巴黎16日綜合外電報導）新冠肺炎變種病毒在法國東部擴散，促使政府開始加快疫苗接種，但由於AZ疫苗對變種病毒防護力不如預期，現在也有專家呼籲暫緩為東部醫護施打。
法國6日才開始接種俗稱AZ疫苗的英國牛津大學（Oxford University）和阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作疫苗，由醫護人員率先施打；但法國政府最高疫苗顧問費雪（Alain Fischer）週末接受「星期日報」（Journal du Dimanche）訪問時，建議東部摩澤爾（Moselle）的醫護不要施打此種疫苗。變種病毒B.1.351最先是在南非與巴西現蹤，最近似乎開始在摩澤爾擴散。費雪建議施打另兩種在歐洲獲准的mRNA疫苗，也就是輝瑞（Pfizer）／BioNTech以及莫德納（Moderna）疫苗，因為這兩種疫苗可讓人更快取得防護力。費雪援引南非初步研究報告指出，AZ疫苗對B.1.351輕症與中症患者的防護力微乎其微。南非研究人員並未排除AZ疫苗仍對B.1.351重症患者具有防護力，但南非政府上週已暫停施打這種疫苗。輝瑞以及莫德納疫苗都宣稱對較具傳染力的變種病毒有效。醫護工會法國自由醫學聯盟（UFML）理事長馬蒂（Jérôme Marty）今天也說，AZ疫苗對變種病毒防護力有疑慮，替醫護人員接種AZ疫苗「似乎不明智」。馬蒂表示，醫護人員暴露的病毒量特別高、更可能把病毒傳染給抵抗力弱的人。他的工會要求法國醫護工作者接種輝瑞或莫德納疫苗。而在變種病毒疑似病例激增的法國東部，工會代表方斯瓦（Monique François）15日表示，只有少數醫護人員報名接種AZ疫苗，「證明一些人有疑慮」。法國東部地區15日宣布，將收到政府額外配送的3萬劑疫苗，都是輝瑞疫苗。目前不清楚此舉是否是針對費雪建議做出回應。法國衛生單位證實正對這個地區發送額外疫苗，但尚未回覆記者詢問提供進一步細節。AZ疫苗尚未在美國取得許可，但仍是歐洲接種策略的重要環節。法國衛生部長維宏（Olivier Veran）上週表示支持AZ疫苗，還說這種疫苗對「幾乎所有變種病毒」具有足夠保護力。費雪也為AZ疫苗用於法國其他地方辯護，他15日表示，他稍早的說法不是暗指這種疫苗「不好」。歐洲醫藥主管機關上月批准AZ疫苗適用於所有成年人，但法國當局以缺乏足夠數據證實對長者有效為由，建議僅供65歲以下施打。法國武漢肺炎病例預估約4%至5%是南非變種病毒造成。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1100217