NBA／追平前輩卡特紀錄 Jokic狂砍43分卻寫「里程悲」
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-17 11:05:52
丹佛金塊今(17)日又以99:112敗給波士頓塞爾提克，陣中明星中鋒Nikola Jokic此役23投16中，繳出43分、6籃板、5助攻的MVP級表現，不過球隊輸球，讓他又再次無力回天。
Jokic過去幾季樂於給隊友發揮，但今年球季受到傷兵以及金塊主力球員調整不佳的影響，他不得不跳出來得分，本季場均26.5分、11.5籃板、8.7助攻皆是生涯新高。本場比賽金塊Monte Morris、Paul Millsap、Will Barton和Gary Harris等4名大將都未出賽，Jokic跳出來砍下43分，命中率高達69.6%；主控Jamal Murray也有25分，阿根廷後衛Facundo Campazzo貢獻15分、8助攻，但其他人的發揮乏善可陳，讓球隊最終難敵綠衫軍。值得一提的是，Jokic今天半場就砍下了29分，這也是他職業生涯在半場得到的第2高分。在過去25個賽季以來，塞爾提克半場被對手攻得最高得分的紀錄，是由退役球星「半人半神」Vince Carter在2005年4月所寫下的29分，如今Jokic在超過15年後追平了前輩的紀錄。只可惜這樣的成就未能幫助球隊取勝，讓他出色的數據頓時也黯淡了不少。