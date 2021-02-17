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男女交往前該試車？兩派經驗全戰翻　眾吐關鍵：一次不夠

編輯中心/綜合報導

2021-02-17 11:15:44

▲原PO提到，前男友顛覆她對於情侶的AA制觀念。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲男女交往前該試車？兩派經驗全戰翻，眾吐關鍵。（示意圖／翻攝自Pixabay）
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透，但近日卻有網友在網路上認為「男女交往前應該要先試車」，這讓兩派的網友對此戰翻，更紛紛揭露了一關鍵，直言「一次完全不夠」，引起熱議。
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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「交往前試車真的很重要」的文章表示，「我約了一個網友見面，認識曖昧了一個月終於見面了，滿心期待的想總會做點什麼」，結果最後原PO也直言「想當然該做的做了，不該做的也做了」，但原PO卻表示「原本認為可以進一步交往的，結果對方在床事方面不太OK，我一直認為感情裡面愛為主，性為輔，但是我覺得還是謝謝掰掰再見再聯絡」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩敗留言區蓋起高樓。
▲大多數網友覺得「多試幾次取平均值」，更揭露了關鍵在於「緊張和勞累」。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲大多數網友覺得「多試幾次取平均值」，更揭露了關鍵在於「緊張和勞累」。（示意圖／翻攝Pixabay）
有網友認為「我也約過，結果對方一直硬不起來就這樣耗到早上...不想再約第二次了，有點尷尬」、「我有跟曖昧的出去要來一下時發現三次床上都不合果斷掰」、「沒辦法欸，沒有性真的就沒有愛了」，也有網友表示「第一次跟妳可能比較緊張，我是覺得不代表他有障礙啦」、「跟你分享我跟我男友的故事，我一開始跟他第一次試車他也是軟屌，當時的我就在想『完了，以後不性福了』，但是他人又真的很不錯，於是我選擇了幸福，一起在一起到現在快兩年了，原來當初只是尻太多，所以後來都正常了」。
但大多數網友覺得「多試幾次取平均值」，更揭露了關鍵在於「緊張和勞累」，「可以多試幾次取平均值（3-5次），可能太久沒用緊張之類的，比較準確」、「會不會是太緊張，還是太累，我跟我男朋友第一次他硬不太起來，他說他工作累加上很緊張，所以硬不起來，等到第二次事實證明，我很性福」、「可以多試幾次，我男友第一次也超軟，我也有點擔心，結果第二次以後就非常好了」、「大部分應該都是太緊張，只試一次不準」。（編輯：王柏文）
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