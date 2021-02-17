各國開運習俗大不同 摘樹枝、喫甜甜、穿點點
記者陳志仁／新北報導
2021-02-17 11:26:14
新年如何開運？越南過年到廟祈福或到別人家拜訪，為何要摘下綠葉或樹枝帶回家？馬來半島傳做「蜂窩餅」可圖好人緣，讓親友、同事、客戶的關係都特別順？菲律賓文化過年要穿點點服裝，跟招財有什麼關係？不論你是哪一國人，一起來學著「牛」轉乾坤吧！
新北市成功國小等校教越南語的阮紅女老師表示，傳統的越南過年習俗，會到廟裡或別人家摘下綠葉或樹枝帶到家裡，視為把好運帶回家！不過，時代更迭傳統習俗也有了些變化，現在不會摘取綠葉或樹枝，而是在廟裡摘下福袋。為了讓學生體驗這種年節氣氛，阮紅女老師在寒假前帶著學生招好運，在寒假前提供一棵喜氣的樹，掛滿了紅包袋(象徵綠葉或樹枝)，請學生把學到的越南語寫在紅包袋上，同學們穿著越南服，摘下紅包袋，象徵著今年的好運帶回家裡，也跟父母分享自己學習到的越南語。新北市北新國小馬來語黃寶雲老師指出，流傳於馬來半島的糕點「蜂窩餅」(或蜂巢餅)，是過年超夯的開運小點，它一面是蜂巢圖案、另一面是花開富貴圖案，取的是「甜蜜」加「富有」--祝福家庭關係和諧、職場好人緣，一切都很甜蜜順利！黃寶雲說，「蜂窩餅」所需要的材料很簡單，只要麵粉、雞蛋、椰漿、砂糖及蜂窩餅模子，留意火候維持攝氏100-130度，太熱時加些冷油降溫，就可以上桌開運、求得好人緣。菲律賓傳統是在過年的期間身穿著點點服，因為點點的模樣像銅板，等於把錢穿在身上、財旺一整年！因此，會準備12種圓形水果，「每一種水果代表一個月份的豐饒，12種水果代表12個月都圓滿豐收，代表每個月都有好東西吃、好日子過，那就是好運一整年啦！」