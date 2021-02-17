特企／桂格30天健康動吃挑戰！雙網紅熱度引發網友蓋高樓

坐擁40支百萬觀看影片，超高人氣的YouTuber團體《欸你這週要幹嘛》自 2018 年興起，由創辦人Ariel（恩妃）建立，頻道題材除了有最受歡迎的國內外旅遊系列，還紀錄了Ariel與家人朋友的日常生活點滴，歡樂的氣氛感染了許多網友。在新的一年，他們決定為自己的健康身體力行，接受桂格公司的邀請，發起連續30天「桂格健康動吃大挑戰」，更點名了即將步入百萬粉絲大關的另一組YouTuber團體《見習網美小吳》加入挑戰，看誰能在30天後改變最顯著，獲得最終勝利。

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一場新冠病毒改變了世界，以致力成為消費者營養健康的好夥伴為使命的桂格，在這個後疫情時代決定再次呼籲現代人對健康觀念，努力工作之餘更不能忘記傾聽身體的聲音。因此特地邀請網紅發起連續30天「桂格健康動吃大挑戰」，希望藉由網紅影響力，號召所有網友一同響應的PK競賽，貫徹每天至少一餐改吃大燕麥片，再搭配運動，讓健康更升級。

整個訓練期間，網紅改掉長期以來的飲食壞習慣，《欸你這週要幹嘛》運用桂格大燕麥片做出「燕麥酥烤雞排」、「燕麥泡菜煎餅」，《見習網美小吳》亦不甘示弱，祭出網美級的「燕麥雙皮燉奶」、「水果優格佐烤燕麥」等多種美味健康兼具的創意料理，確實解決了一般消費者可能對於食用燕麥缺乏新鮮感的問題，引發網友共鳴。

網紅們更發起連續5天，每天加碼消耗300大卡熱量的運動挑戰，他們每日進行瑜伽、跳繩、衝浪、拳擊、甚至巴西柔術等課程，並一餐以桂格大燕麥片取代精緻澱粉，為了找回健康生活，更腦洞大開，用自己最愛的食物自創出「香腸舞」、「珍奶舞」，「麻辣火鍋舞」，等各種爆笑舞蹈也造成粉絲效法模仿，網友們紛紛PO出自己最有創意的舞蹈！

為期四週的桂格動吃挑戰來到了最後的終極項目，雙組網紅要征服有「人走的雲霄飛車」別稱的平溪中央尖山，沒有運動習慣的他們在全台粉絲的打氣下成功完成登頂，也證明了透過運動搭配飲食調整吃大燕麥片，養成健康的生活習慣能讓網紅們變得更有自信心。

在30天訓練過程中，挑戰者弟弟就表示：「最近在家姊姊們都說看起來更有自信了，結束後一定要大吃一頓！」，卡特聖元也分享：「努力原來真的是看得見的，這次體驗算打開了一個新世界，給自己一個新的突破」。兩組網紅更提及訓練過程中收到了非常多粉絲私訊詢問如何調配飲食，他們表示，連續30天至少每天一餐吃燕麥看似困難，其實不然，尤其創作燕麥料理比想像中更簡單且變化多元，粉絲們不仿在家嘗試，相信很快就能上手。甚至透露如果下一次再收到桂格邀請，將點名實驗型網紅「HOOK」，跟口頭禪“我誰~~”的「大蛇丸」也來健康挑戰一下！「我們都做到了，難道還有人做不到嗎？」

桂格公司自2019年首次以素人為主、舞蹈形式舉辦第一屆自信進化學院，這次更邀請兩大Youtuber團體以PK形式展開連續30天的「桂格健康動吃大挑戰」，希望持續擴大影響、引爆社群話題，為大家在歡笑與尖叫聲中開啟2021新年、新願望、新健康體能、新飲食觀念。

桂格公司身為穀物及營養的專家，不管是在經驗、技術與品質上都是產業界先驅，桂格大燕麥片更同時榮獲兩項國家健康食品認證，經實驗證實能夠調節血脂與不易形成體脂肪、幫助降低膽固醇，為了拉近與年輕族群的距離，特別透過連續兩年的大型活動，倡導國人每天至少一餐改吃大燕麥片，讓生活更健康，也希望帶領全國民眾一起踏出健康牛年的第一步！