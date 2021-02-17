「戰國七雄」搶國民黨主席？ 趙少康：越多越好
新頭殼newtalk
2021-02-17 13:15:46｜2021-02-17 13:20:31
中廣董事長趙少康日前表態有意爭取國民黨主席甚至2024年大選的總統提名，連日引起政壇熱議後，今（17日）中廣集團上午舉行新春團隊期間，趙少康再次出面受訪被問及今年國民黨主席之爭，至少有7名潛在候選人的狀況。趙少康笑稱，「哇！戰國七雄，很好嘛！」
對於沒被國民黨邀請參加新春團拜。趙少康表示，每一年的開工日中廣自己都會團拜，他等等還要到播音間逐一發紅包；另外，國民黨也沒有邀請他參加新春團對，但沒有邀請他也正常，因為國民黨只邀請歷任黨主席或現任黨工，而他兩者都不是，不去是正常，去才奇怪。有媒體追問，那明年趙少康會不會自己（以黨主席身分）去主持國民黨的新春團拜？趙少康僅稱，不知道，接著尷尬一下。媒體再問，江啟臣、朱立倫、趙少康、韓國瑜、連勝文、洪秀柱、周錫瑋都被認為可能參選國民黨主席的狀況。趙少康笑稱是「戰國七雄。」只是對於韓國瑜、洪秀柱、周錫瑋等人被認為比較紅、比較統，會把年輕選票和中間支持度嚇走的質疑？趙少康回應，國民黨如果照現在有7個候選人，每個候選人有不同的主張，也不必因為一兩個人這樣或那樣主張，就把這個、那個都嚇跑，怎麼不說這樣會吸引這些也吸引那些，這不是很好嗎？另對於韓國瑜復出參選的可能性？趙少康稱，韓國瑜應該不會、應該不會，就他的了解韓國瑜應該不會，否則韓國瑜不必鼓勵他出來選，韓國瑜自己出來就好，因為他原本就叫韓國瑜自己出來就好，但韓國瑜沒有計畫（要選黨主席）。而趙少康表態要爭取2024國民黨總統提名後，有沒有與韓國瑜合作的可能？趙少康表示，他目前還沒有想這個問題，也沒有跟韓國瑜聊過媒體追問，若2024年韓國瑜出面選總統，會不會考慮結盟？趙少康表示，他已經表態2024有意爭取國民黨提名，如果韓國瑜也想選，也要去爭取國民黨的提名，每個人都是這樣，任何人要出來，都不該分裂，而是要爭取提名，只要有一套公平的遊戲規則，任何人都可以爭取。趙少康也強調，若韓國瑜找江啟臣與他吃飯，他當然願意，只要是國民黨的意見領袖或實質領袖願意聚一下，多溝通總是好事，最怕不溝通，卻在私下算計、害人，基本上大家放在檯面上溝通是好事，他基本上是大開大闔的人，什麼事情就是放在檯面上台，不喜歡搞小動作、搞背後、搞私下這種事情，與他交往就是開大門走大路。新聞來源為Newtalk 新頭殼