立院下週將開議 朝野修憲攻防戰
記者吳承翰、呂炯昌／台北報導
2021-02-17 11:50:16｜2021-02-17 12:27:41
立法院新會期即將開議，立法院長游錫堃預計將於明日召開朝野協商，討論開議日期，民進黨立院黨團總召柯建銘喊出開議時間點可望在下周二（23日）或下周五（26日）。本屆國會拋出憲改議題，去年底也已成立修憲委員會，但因朝野萊豬大戰而遲遲尚未開會，預料本會期修憲將成為朝野攻防焦點。
農曆春節連假結束，立法委員紛紛回到工作崗位，由於本會期是法案會期，按照議程，立法院在開議後，每周二、五邀請行政院長蘇貞昌來立法院施政報告、備詢；同時立委們依照志願分派到各個委員會，並選出召集委員，再由召委安排每周一、三、四邀請哪些官員離立法院、討論法案，最快3月初各常設委員會開始運作。游錫堃喊話，希望能盡速將國營事業預算審查完畢，他以過去擔任行政院長的經驗，表示國營事業的董事長、總經理都很「涼快」，因為預算時常延宕，只能沿用去年，導致這些高階經理人想改革、建設都沒有經費，每年都沿用前一年的規劃，導致國營事業難以有新作為。游錫堃指出國營事業預算大、員工多，如果能拉高競爭力，對國家進步有相當大的幫助。立院本會期預計修憲將成焦點，各黨團優先法案部分，以修憲下調18歲公民權為朝野間最有共識，此外各立委間也分別提出廢除考試院及監察院、總統定期到國會國情咨文、動物權入憲等法案。至於其他法案，各黨團目前仍在整理、待發布，已知的有時代力量黨團將持續推動吹哨者保護條款、囤房稅，以及日前司法醜聞石木欽案，會針對司法人員收受餽贈進行修法。民眾黨團則把重點放在囤房稅、後疫情時代的經濟發展、財政紀律等相關修法，將於18日召開記者會宣布。國民黨團部分，則有吹哨者保護條款、貪汙治罪條例、私校退場條例、運動產業發展條例等超過10項優先法案，黨團總召費鴻泰表示政策會跟黨團辦公室仍在整理當中，統整完畢會一次發布。民進黨團幹事長劉世芳則表示，上個會期有些該處理的法案礙於防疫、預算擱置，目前會以這些法案為主，但由於黨團還沒召開大會，要等黨團大會後才能定案，至於去年底駐日代表謝長廷返台，當時輿論傳「萊豬結束就換核食進口」，劉則表示對於核食的消息毫無所悉。