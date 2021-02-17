NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

高雄「牛揹揹」要做提燈界LV　陳其邁叫陣台南新北比一比

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-02-17 11:52:25｜2021-02-17 12:14:45

高雄市公布牛年小提燈「牛揹揹」，由多位高雄市議員帶著自家的小朋友們，以及小網紅「萌萌＆咩咩（小小無臉男）」以走秀方式帶著小提燈亮相，時尚可愛造型超吸睛。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.17）
▲高雄市公布牛年小提燈「牛揹揹」，由多位高雄市議員帶著自家的小朋友們，以及小網紅「萌萌＆咩咩（小小無臉男）」以走秀方式帶著小提燈亮相，時尚可愛造型超吸睛。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.17）
2021年高雄燈會雖因疫情停辦，但元宵的應景小提燈不缺席，高雄市牛年小提燈「牛揹揹」今（17）日正式亮相，高雄市長陳其邁表示，高雄的「牛揹揹」小提燈保證是全台灣今年最漂亮的，笑說不知道台南黃偉哲市長、新北侯友宜市長有沒有在看，要做提燈就要做到第一，歡迎其他縣市挑戰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市長陳其邁笑說，「牛揹揹」小提燈保證是全台灣今年最漂亮的，不知道台南黃偉哲市長、新北侯友宜市長有沒有在看，歡迎其他縣市挑戰。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.17）
▲高雄市長陳其邁笑說，「牛揹揹」小提燈保證是全台灣今年最漂亮的，不知道台南黃偉哲市長、新北侯友宜市長有沒有在看，歡迎其他縣市挑戰。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.17）
因防疫考量，高市府取消過去慣例到醫院發送小提燈給住院病童的行程，因此，今日的發佈會市府直接將「牛揹揹」小提燈贈予高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄榮民總醫院、義大醫院、阮綜合醫院、聯合醫院、聖功醫院、小港醫院等8家設有兒童病房的醫院，由院方轉送給住院病童，也祝福正與病魔搏鬥的院童們可以快快康復。
陳其邁說，高雄市牛年的小提燈「牛揹揹」是美女設計師林佳葦設計的，以高雄流行音樂中心為發想，時尚有創意，保證一定是全台灣今年最漂亮的，還有非常多的小飾件，可隨自己意願，小朋友喜歡的都能夠加到提燈上，大人也可以掛在肩膀上，就可以騰出手牽小孩，歡迎市民朋友提著燈籠，大手牽小手，一起共度元宵佳節，「牛揹揹」小提燈2月19日起在高雄38個區公所及壽山動物園發送，從早上9點開始，到下午5點，歡迎民眾索取。
▲高雄市公布牛年小提燈「牛揹揹」，設計師林佳葦另外設計了一些像是鬍子、眼鏡、領結、髮飾等的小配件，讓小朋友發揮創意裝飾自己的提燈。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.17）
▲高雄市公布牛年小提燈「牛揹揹」，設計師林佳葦另外設計了一些像是鬍子、眼鏡、領結、髮飾等的小配件，讓小朋友發揮創意裝飾自己的提燈。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.17）
 
關鍵字

NOW民調中心

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
65.38%34.62%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀