高雄「牛揹揹」要做提燈界LV 陳其邁叫陣台南新北比一比
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-17 11:52:25｜2021-02-17 12:14:45
2021年高雄燈會雖因疫情停辦，但元宵的應景小提燈不缺席，高雄市牛年小提燈「牛揹揹」今（17）日正式亮相，高雄市長陳其邁表示，高雄的「牛揹揹」小提燈保證是全台灣今年最漂亮的，笑說不知道台南黃偉哲市長、新北侯友宜市長有沒有在看，要做提燈就要做到第一，歡迎其他縣市挑戰。
因防疫考量，高市府取消過去慣例到醫院發送小提燈給住院病童的行程，因此，今日的發佈會市府直接將「牛揹揹」小提燈贈予高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄榮民總醫院、義大醫院、阮綜合醫院、聯合醫院、聖功醫院、小港醫院等8家設有兒童病房的醫院，由院方轉送給住院病童，也祝福正與病魔搏鬥的院童們可以快快康復。陳其邁說，高雄市牛年的小提燈「牛揹揹」是美女設計師林佳葦設計的，以高雄流行音樂中心為發想，時尚有創意，保證一定是全台灣今年最漂亮的，還有非常多的小飾件，可隨自己意願，小朋友喜歡的都能夠加到提燈上，大人也可以掛在肩膀上，就可以騰出手牽小孩，歡迎市民朋友提著燈籠，大手牽小手，一起共度元宵佳節，「牛揹揹」小提燈2月19日起在高雄38個區公所及壽山動物園發送，從早上9點開始，到下午5點，歡迎民眾索取。