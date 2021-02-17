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下令海巡艦艇塗裝加Taiwan　總統：更清楚辨識、安全執法

記者劉育辰／綜合報導

2021-02-17 12:10:49｜2021-02-17 12:25:08

海巡艦艇塗裝添加TAIWAN字樣
▲海巡艦艇塗裝添加TAIWAN字樣，總統府發言人張惇涵17日證實是總統蔡英文親自下令。（圖／翻攝自張惇涵臉書）

海巡署艦艇新添「TAIWAN」字樣，強化與中國海警船區分；總統府發言人張惇涵今（17）日在臉書上發文證實，下令的人正是總統蔡英文。去年12月11日蔡英文前往高雄主持安平艦下水典禮，離開前指示海巡艦艇塗裝「TAIWAN」，目的是為了讓海巡人員在執行勤務時能更清楚辨識、更安全執法。

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張惇涵指出，在守衛海疆的任務上，海巡甚至比海軍更前線，除了巡防的任務以外，也要執行海上救援救難，以及查緝走私、打擊犯罪等治安工作。海巡的夥伴時常需要在第一線、近距離的執法，像去年底大量的違法抽砂船事件，就是由海巡艦艇負責執法驅離。

張惇涵表示，去年12月11日， 蔡英文前往高雄主持安平艦下水典禮，離開這個行程上車前指示：「很好！但若能在海巡艦艇上塗裝『TAIWAN』，讓海巡執法時能夠被國際更清楚辨識，就更好。」證實指示海巡艦艇塗裝的「國安高層」正是蔡英文本人，不用懷疑、也不用猜測。

張惇涵強調，台海周邊一年大約有30萬艘次的各國船舶通行，尤其在中國單方面推動《海警法》於2月正式生效後，周邊國家的海巡工作比起過去將更為持重；面對「灰色地帶衝突」的應對，「TAIWAN」的塗裝，能讓海巡艦艇有更清楚的辨識、更安全的執法；但不挑釁、不屈服，始終是政府堅持的立場。

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