修憲推國家正常化踢鐵板 游錫堃：院長不會偏袒特定法案
記者吳承翰／台北報導
2021-02-17 12:05:26｜2021-02-17 12:29:54
第10屆立法院第3會期即將開議，憲改工程成為焦點，正國會領袖、立法院長游錫堃在去年國慶大典上，拋出「推動國家正常化」，民進黨立委陳亭妃、陳歐珀也陸續召開公聽會，但提案不是被擱置，就是被退回程序委員會，國家正常化才跨出第一步就踢到鐵板。游錫堃今（17）日受訪時表示，自進入立法院後，他一向秉持中立立場，不會偏袒特定提案，有人對他扮演的角色不滿意，他會持續努力。
自去年立法院成立修憲委員會後，至今仍未開會，游錫堃表示，目前朝野共識的開議日期落在下周二（23日）或下周五（26日），修憲委員會何時召開還沒談，這方面會尊重朝野四黨團意見。而游錫堃身為民進黨正國會系領袖，去年國慶大典上他登高一呼，指出「推動國家正常化是艱困的工程」，其後正國會系立委陳亭妃、陳歐珀動作頻頻，召開多場公聽會、記者會，試圖拉高國家正常化的聲勢，無奈雷聲大雨點小，朝野立委針對修憲提案超過40項，甚至連動物權都通過、能在修憲委員會中討論，國家正常化的提案不是撤案、就是退回程序委員會，連被討論的資格都沒有。媒體問及正國會出師不利一事，游錫堃表示台灣是言論自由國家，他擔任立法院長這一年來，沒有提出任何案子、參加黨務或派系活動，他會秉持議事中立原則，不對任何法案有私心，即便所作所為不符合某些人期待，他仍會朝著這個方向努力。