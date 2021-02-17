國1化學槽車翻覆 機捷A9站停駛影響逾千人
記者李春台/桃園報導
2021-02-17 12:13:15｜2021-02-17 12:45:51
新北市林口區文化北路與中山高林口二南下匝道口，今(17)日凌晨一輛載滿丙烯氣體的槽車行經疑似煞車失靈過彎失控翻覆，由於事故地點位於機捷A9站下方，桃捷公司配合新北消防局事故排除作業，上午8點起執行列車預防性調度。A9(林口站)暫停營運並進行區間公車接駁，受影響旅客超過千人，10時10分事故排除後，全線恢復正常營運。
新北市消防局第二大隊副大隊長林世明指出，這台由陳姓司機駕駛載滿丙烯的化學槽車，今凌晨3點多從桃園煉油廠出來，要將丙烯運送到高雄中油石化廠，行經林口交流道南下匝道口，疑似突然煞車失靈，導致槽車在轉彎過程中車速過快翻覆，由於事發於捷運下方，消防局即刻通知桃捷公司停止動作，同時下方進行交通管制，並安排拖吊槽車作業，現場狀況於10時排除。桃捷公司表示，配合新北市政府消防局化學槽車事故排除作業，從早上7點52分開始執行列車預防性調度，A9(林口站)暫停營運並進行區間公車接駁，並執行北區A1(台北車站)至A8(長庚院站)、南區A10(山鼻站)至A21(環北站)局部營運，10點01分化學槽車事故排除完成，經確認行車安全無虞後，於10點10分恢復全線正常營運。 桃捷公司指出，此次執行列車預防性調度估計影響約1250人，共調度15台接駁公車進行疏運。