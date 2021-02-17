神隱1年多！金正恩夫人李雪主亮相 氣色好沒孕味
新頭殼newtalk
2021-02-17 12:25:49
朝鮮領導人金正恩的夫人李雪主露面了！在神隱1年多以後，朝鮮官媒發布照片，李雪主陪伴金正恩出席在萬壽台舉辦的光明星節紀念演出活動，令人訝異的是，照片中的眾人都沒有戴口罩，也沒有保持社交距離。
李雪主在去年農曆新年後就沒有公開露面，神隱1年多期間引起外界多所揣測，有人懷疑她健康出問題，也有人猜測她是不是懷孕。美聯社報導，根據韓國國家情報局（NIS）的情報，李雪主因為中國武漢肺炎疫情蔓延，減少戶外活動，選擇待在家裡陪孩子，以防受到感染。據了解，李雪主與金正恩育有3名子女，但相當低調，外界對他們知之甚少。朝鮮目前尚未正式確認任何COVID-19的確診病例，但NIS表示，不能排除疫情爆發，因為該國去年初關閉與中國的邊境，之前2國曾密切往來。在朝中社公布的照片中，李雪主沒有懷孕跡象，氣色也相當好，她與金正恩觀看表演節目時都笑容滿面，這也是她1年多以來首度現身。上一次李雪主露面，是在去年的農曆大年初一，她也是與金正恩一起觀賞表演。澳洲ABC指出，和前幾次官方發布的照片不同，金正恩與李雪主觀看表演時沒戴口罩，旁邊的人也沒戴，甚至也沒有保持社交距離。