特企／經濟部加速投資方案　驚見國際級石材大廠

為迎接疫情後的國際局勢及台灣產業再提升，經濟部積極推動的「中小企業加速投資行動方案」，至今已吸引超過500間企業參與，當中不乏在全球擁有高市佔率的優質台商。全球人造石材前十大品牌的維閣實業，去年底也通過經濟部審核，未來除了將投入35億元打造破百億生產銷售產值，並成立名緯建材實業有限公司，提供台灣建築業世界級的石材原料。

我是廣告 請繼續往下閱讀

維閣實業在全球石材產業占有舉足輕重的地位，除了是全球石材產業的前十大品牌，每年自世界各地進口200餘種的大理石及花崗石原石，以巴西、印度、美國、南非、大陸、中東、北歐等地為主要採購地區，90﹪以上的產品出口到美國、加拿大、澳洲、香港等地，被譽為石材界的台灣之光。

維閣實業同時也是全台最大的人造石英石製造商，技術榮獲歐美多項專利認證，在美國及加拿大市場佔有一席之地，為進一步擴展全球市佔率，維閣實業此次將在花蓮廠區增設百億產值人造石英石生產線，並導入自動化低能耗的製造程序，為台灣東部區域發展達到更大就業產值公司。

除此之外，受惠於台商回流，民眾也將不動產作為資金避險首選，台灣房市異軍突起成為2020年最耀眼的產業，做為建築業的協力廠商，維閣實業也相當看好台灣房市的發展，選擇將市場從海外拉回台灣，且為了深耕台灣市場，也攜手名緯媒體集團成立名緯建材實業有限公司，提供台灣建築界世界級的石材原料。

名緯建材實業有限公司是台灣第一家設立人造石英石工廠的公司，產銷的人造石英石，為一種新興建材，因其硬度高、耐用、耐磨、抗強酸、抗強鹼及耐火等特性，為國內外目前被廣泛使用的裝修材料，從歐洲引進的專業設備與先進技術，可生產出全世界最大尺寸的人造石英石。

此外，使用機器手臂繪製紋路的獨創技術，讓人造石英石的紋路獨特且仿真，質感與天然石材非常相似，且產品通過 Green Guard Gold、Green Guard 及 NSF 等多項認證，品質有保障，提供台灣建築界最優質的建材。