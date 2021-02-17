立院新會期最遲26日開議 民眾黨：將著重修憲議題
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-17 13:38:47｜2021-02-17 14:41:37
台灣民眾黨今（17）日舉行新春視訊團拜，由黨主席柯文哲、黨籍立委與民眾黨各地方服務處幹部視訊連線拜年。針對立院新會期目標，民眾黨團總召邱臣遠表示，新會期將著重修憲議題，也很高興18歲公民權能夠獲得各黨重視。
民眾黨邱臣遠致詞時表示，民眾黨新會期將著重修憲議題，在第10屆第1會期就率先提出18歲公民權、一憲二法的主張，也很高興被看到，各政黨都有跟進主張，他希望新的會期大家能用更務實、更包容的態度來成就修憲委員會。邱臣遠表示，明天將公布新會期優先法案，主要是國家治理、財政紀律、居住正義都會來推動。立法院長游錫堃今日上午受訪指出，立院現在收到43案，大家最關心18歲公民權，其中有38案已完成一讀，剩下的5案如果沒有意外，應該也是會送到一讀。游錫堃進一步表示，「18歲公民權若有通過就60分」，看來各黨都有很多倡議、提案，但有共識的就只有18歲公民權，既然有共識，他站在國會行政的立場，願意盡力跟四大黨團及其他委員共同推動，讓現在社會普遍關心、先進國家已採用的18歲參政權，希望台灣能跟得上時代，讓它順利通過。游錫堃表示，預訂明日召集朝野協商第10屆第3會期開議日，下週二（23日）或下週五（26日）是可能的開議日，將邀集各黨團再來討論。