開工首日 盧秀燕視察中捷軸心測試
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-17 13:02:14
新春開工首日，台中市長盧秀燕今(17)日一早前往北屯機廠視察軸心改善情形，慰勉台中捷運公司同仁辛勞。盧秀燕強調，今年最重要施政目標之一即是讓中捷在安全無虞前提下重新上路、安全通行，期許同仁一起努力，建構捷運台中。
盧秀燕今早在台中捷運公司董事長林志盈、交通局長葉昭甫陪同下，到北屯機廠了解新軸心檢測情形及台中市政府捷運故障審查委員會歷次會議審查重點，並登上停放於廠內的載重測試車視察。盧秀燕表示，今是開工第一天，今年最重要施政目標之一就是讓捷運綠線重新上路、安全通行，這是對市民的承諾；中長期任務則是建構「捷運台中」，除捷運綠線外，捷運藍線、橘線、紫線、棕線等都要定線、準備開工或規劃出來，因此中捷公司未來工作會越來越吃重，扮演角色會越來越重要，期許同仁一起努力，建構捷運台中。台中捷運公司表示，根據川崎重工調查報告，舊軸心因垂直運動不平順，造成應力集中而斷裂，因此，川崎重工更新軸心構造，將螺紋處移至牽引裝置外蓋後方，避免產生應力集中點，並以後置螺帽調整牽引裝置的壓縮行程，讓調整作業更容易進行，以確保軸心上下垂直運動平順。台中捷運公司也就廠商提出的報告，同步協助從設計、材料、製造、組裝四大面向全面檢視新軸心，包括新軸心的垂直擺動角度、水平擺動角度、成分檢驗、抗拉強度及表面強度符合設計規範；舊軸心無安裝阻力量測程序，新軸心也已增訂組裝量測程序；舊軸心未實施疲勞測試，新軸心疲勞實測報告也由廠商於2月17日提出說明已完成1百萬次測試正常；新軸心日後維護檢查標準及程序尚須監測與訂定。廠商提出的改善報告已送北捷局聯結器事故調查報告委員會，經審查同意後，再送台中市政府捷運故障審查委員會審查，捷運故障審查委員會目前已召開4次會議、進行2次現勘，待委員會確認捷運綠線安全無虞，市府才會決定何時恢復試營運。