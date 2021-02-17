防疫保單賣翻！台產受理逾300萬件 理賠申請已有3件
記者顏真真/台北報導
2021-02-17 13:25:11｜2021-02-17 13:56:04
日前衛福部桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染，引發國人危機意識，也讓防疫保單熱銷，尤其是台灣產物保險所賣的「防疫保單」，強調年繳保費只要500元，不用等到確診，只要收到疾管署隔離通知書，被隔離就能立即領到10萬元保險金，更因停售效應，造成民眾排隊搶購。台產今（17）日最新統計，這次防疫保單初步清點共受理逾300萬件，目前也已專案成立各區服務作業中心，專責此防疫商品核保與出單作業，並已陸續寄發保單，期望在6月底前完成所有岀單作業。
台產去（2020）年底推出的「法定傳染病防疫費用保險」，由於強調年繳保費500元，不用等到確診，只要收到疾管署隔離通知書，被隔離就能立即領到10萬元保險金，加上今年1月剛好又碰上部桃群取感染事件，擴大隔離人數達4千人以上，也引發全民擔憂國內新冠肺炎疫情，因而也造成防疫保單搶購，保險業務員更是接電話接到手軟，以前是要主動找保戶談保險，這次是保戶主動要投保，甚至有保經公司光這張保單就賣了20多萬張，相當驚人。不過，台產到底賣了多少張保單？台產終於在今日公布初步統計，這次防疫保單初步清點共受理逾300萬件，以1張保單500元計，台產的保費收入超過15億元。台產也強調將盡最大努力加速處理，目前也已專案成立各區服務作業中心，專責本防疫商品核保與出單作業，並已陸續寄發保單，並期望於6月底前完成所有岀單作業。台產也強調，如果防疫保單要保書已於停止收件前送達者，權益均已獲得保障。至於理賠件數？台產表示目前已申請理賠件數有3件，預計這兩天會完成理賠作業。台產也提醒，不會要求客戶重新繳費或刷卡，若所提供的授權書未能完成繳費，台產會透過經手業務員與客戶照會補正，切莫聽信不明來源要求重新提供個資或匯款，所有防疫保險商品相關資訊請以台產發布的官方訊息為主。