國民黨修憲立場出爐！不支持變更國家定位、主張權責相符
記者陳弘志／台北報導
2021-02-17 13:09:24
身為國會最大黨的民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，立法院於新會期將啟動修憲。國民黨主席江啟臣今（17）日對修憲表達明確立場，凡是涉及變更國家定位的提案，國民黨都不會支持；國民黨主張透過修憲，讓政府和國會運作達到「權責相符」的目標；兩岸立場則是「九二共識、一中各表」。
江啟臣今天出席國民黨新春團拜，於會後受訪指出，從立法院上會期的提案或討論，國民黨的立場都非常清楚。第一、對於國旗、國歌、國號，凡是攸關變更國名，或是國家定位，國民黨都不會支持，也不會提案，最重要的是透過修憲，達到「權責相符」的目標，有效讓國內每個政黨在中國民國憲法制度下，可以順利運行民主制度，讓政府運作的效能提高，達到權責相符的目標，這是國民黨對於修憲的主張。江啟臣說，至於民進黨如何提出兩岸論述，到目前為止，藍營都沒有聽到綠營有任何新的論述。但對國民黨來講，「九二共識、一中各表」長期以來就是國民黨的一貫主張。回歸到憲法制度底下，這項論點不但主張中華民國的主權，也呼籲對岸要正視中華民國存在的事實，這就是國民黨的主張。至於民進黨，他建議執政黨的兩岸政策必須要能福國利民，要能真正解決兩岸人民的問題，而不是製造台海事端，或是升高台海對立，這也是人民期待政府應有的兩岸政策與立場。今天也出席國民黨新春團拜的前總統馬英九表示，工商界希望蔡英文政府能夠接受九二共識，因為九二共識處理了兩岸之間的主權爭議和地位爭議，如果蔡英文總統能提出處理這兩個議題的好方案，我們歡迎討論。